Zbiórka na wózek inwalidzki dla Adama Wielgosza

Były zawodnik oraz trener koszykarskiej Legii, a także członek Galerii Sław Koszykarskiej Legii, Adam Wielgosz , potrzebuje pomocy finansowej. 70-letni Wielgosz, w związku ze stanem zdrowia (obecnie jest inwalidą z czterokończynowym niedowładem), potrzebuje elektrycznego wózka inwalidzkiego. Wesprzeć Adama Wielgosza można poprzez wpłaty TUTAJ . Sekcja koszykówki Legii wspierała już Adama Wielgosza przy okazji poprzednich operacji i rehabilitacji. Poniżej opis sytuacji legendy koszykarskiej Legii: Choroba nie patrzy na zawód, status społeczny, wiek. Ona po prostu atakuje boleśnie i niespodziewanie. Czasem najpierw się zakrada jak na zwierzynę, a gdy już zaatakuje, nie odpuszcza. Przez lata byłem koszykarzem Legii Warszawa. Po zakończeniu kariery trenowałem kluby w Warszawie, Poznaniu, a potem w Żyrardowie. Byłem silnym, wysokim, sprawnym i aktywnym mężczyzną. Niestety po czasach młodości niewiele zostało. W 2005 roku przeszedłem operację ścięgna Achillesa. Jednak ze szpitala wyszedłem z dodatkową chorobą – Parkinsonem. Był on spowodowany narkozą, która uszkodziła część mózgu. Trzęsące się ręce, spowolnione ruchy, sztywne mięśnie… miałem nadzieję, że niedługo się przebudzę, a życie będzie taki jak dawniej. Niestety tak się nie stało, a kolejne przeszkody tylko dochodził. Najpierw złamane biodro i związane z nim 2. operacje, potem nastąpił ból, który zupełnie mnie unieruchomił. Po wszczepieniu rozrusznika zachorowałem na sepsę. Potem odezwały się poważne problemy z kręgosłupem. Teraz jestem inwalidą z czterokończynowym niedowładem. Przyznano mi znaczny stopień niepełnosprawności. Moje gabaryty – waga i wzrost zmuszają mnie do zakupu specjalnego sprzętu na zamówienie. Wymagam ciągłej rehabilitacji przez choroby neurologiczne i upośledzenie narządu ruchu. Bardzo proszę Cię o pomoc! Bez tego sprzętu nie będę mógł nawet wyjść z domu. Choroba po kolei zabrała mi wszystko. Pozwól mi na promień nadziei i spokojnego życia. Adam Wielgosz

mig - 5 godzin temu, *.106.67 M.i.o.d.u.s.k.i . widzisz i nic nie robisz odpowiedz

MLS - 5 godzin temu, *.waw.pl Halo, ludzie wpłacamy! Tydzień zbiórki i zebrane 300zł, tragedia. odpowiedz

