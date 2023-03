PP: Legia II Warszawa 3-0 Mławianka Mława

Środa, 29 marca 2023 r. 17:47 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/8 finału okręgowego Pucharu Polski Legia II Warszawa wygrała z Mławianką Mława 3-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. W kolejnej rundzie stołeczny zespół zmierzy się na wyjeździe z Błonianką Błonie lub KS CK Troszyn. Mecze zaplanowane są na 19 kwietnia.



W 2. minucie zawodnicy zespołu gości przeprowadzili dobrą akcję, zakończoną jednak strzałem tylko w boczną siatkę. W 7. minucie przewrotka uderzał Julien Tadrowski, jednak zbyt lekko, by zaskoczyć bramkarza. W 17. minucie kolejną sytuację mieli piłkarze z Mławy. Niepewnie interweniował Paweł Szajewski i piłka wyszła na rzut rożny. 5 minut później goście groźnie uderzali po rzucie wolnym, a piłkę za linię końcową sparował bramkarz Legii. W 28. minucie padła bramka dla Legii. Po rzucie rożnym głową uderzał Sebastian Kieraś, odbita piłka trafiła jeszcze na głowę Kacpra Wnorowskiego, a ten skierował ją do siatki. W 34. minucie niecelnie uderzał zza pola karnego Dawid Kiedrowicz. Chwilę później ten sam zawodnik przeprowadził rajd, zagrał wzdłuż bramki, ale obrońca w ostatniej chwili uprzedził Szymona Grączewskiego. W 42. minucie świetnie w polu karnym znalazł się Grączewski, oddał techniczny strzał, ale piłka przeleciała nad poprzeczką.



W przerwie trener Legii dokonał jednej zmiany - na boisku pojawił się Rafał Maciejewski i od razu w 51. minucie oddał strzał zza pola karnego, ale zbyt lekki, by zaskoczyć bramkarza. W 60. minucie oglądaliśmy jedną z niewielu akcji Mławianki. Goście wykonywali rzut wolny, piłka uderzyła w mur, jeszcze domagali się odgwizdania zagrania ręką, jednak sędzia był nieugięty. Kilka minut później świetnie zza pola karnego na bramkę uderzał Grączewski, podwyższając wynik na 2-0. W 70. minucie indywidualną akcję przeprowadził Miłosz Pacek, ale jego strzał obronił Koliński. W 78. minucie niecelnie, ponad bramką uderzał Dawid Dzięgielewski. W 80. minucie trzecią bramkę dla stołecznego zespołu zdobył Julien Tadrowski. Po rzucie wolnym do odbitej piłki dopadł Tadrowski i z 6 metrów wpakował ją do siatki.



Legia II Warszawa 3-0 (1-0) Mławianka Mława

1-0 - 28' Kacper Wnorowski

2-0 - 67' Szymon Grączewski

3-0 - 80' Julien Tadrowski





Legia II: 1. Paweł Szajewski – 25. Miłosz Pacek, 26. Kacper Wnorowski (84' 22. Szymon Bednarz), 17. Julien Tadrowski (84' 27. Michał Gładysz), 15. Igor Korczakowski – 18. Sebastian Kieraś (80' 6. Jakub Adkonis), 14. Mateusz Możdżeń (81' 21. Maddox Sobociński), 8. Aleksander Waniek – 9. Dawid Kiedrowicz (46' 32. Rafał Maciejewski), 20. Maksymilian Stangret (67' 7. Dawid Dzięgielewski), 23. Szymon Grączewski (80' 11. Cyprian Pchełka)



Mławianka: 1. Mateusz Koliński, 14. Jakub Skudynowski (64' 16. Sebastian Kurowski), 3. Tom Dobek-Pietrowski, 4. Maciej Komorowski, 20. Jakub Rutkowski (69' 5. Aleksander Olczak) - 29. Jakub Tworek, 7. Jakub Kopacz, 6. Patryk Kostyk, 11. Mateusz Stryjewski (74' 28. Wiktor Bryks) - 9. Mateusz Karol, 8. Odilon



żółte kartki: Kiereś - Stryjewski



1/8 finału:

Tygrys Huta Mińska 2-0 Pilica Białobrzegi

Legia II Warszawa 3-0 Mławianka Mława

Broń Radom - Ursus Warszawa

Oskar Przysucha 0-4 Legionovia Legionowo

Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0-1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Błonianka Błonie - KS CK Troszyn 05.04.