Frankowski sędzią meczu z Górnikiem

Bartosz Frankowski z Torunia został wyznaczony do sędziowania meczu 23. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Marcin Boniek i Jakub Winkler, sędzią technicznym będzie Sylwester Rasmus, natomiast w wozie VAR zasiądą Paweł Pskit i Radosław Siejka. Warto wspomnieć, że Frankowski nie prowadził meczu stołecznego zespołu od 1,5 roku. Po raz ostatni miało to miejsce 11 września 2021 r. podczas przegranego po kuriozalnej bramce 0-1 spotkania ze Śląskiem Wrocław.

