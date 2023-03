23. kolejka Ekstraklasy: Lech gromi

Komentarze (7)

Fuzja dalej gra.... - 55 minut temu, *.57.111 Amika/Lech rozgromił beznadziejną ostatnio Lechię aż 5-0. W sobotę interesująco powinno być w Zabrzu, gdzie Górnik podejmie Legię. Niestety, mecz odbędzie się bez udziału kibiców przyjezdnych, co bez wątpienia zmniejsza jego atrakcyjność odpowiedz

Legia to my - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl K...z Posrania jak się rozhasały w tej kolejce odpowiedz

Hejka - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Wuko dobry ratownik , chyba utrzyma Piasta . odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Hejka: Piast może być spokojny bo oprócz Miedzi i Korony spadnie ktoś z trójki: Lechia, Górnik, Jagiellonia. Jak obstawiacie? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Wycior: nie zdziwilbym sie jak spadnie Stal. Lechia, Gornik, Jaga maja jako taki ten sklad, maja indywidualnosci, ktore pojedyncze mecze im powygrywaja. Stal nie ma nikogo, nie ma kto strzelac, nie ma kto poderwac zespolu, zbiorowisko odpadow z innych klubow sie zrobilo, wiekszosc starszych. odpowiedz

W sumie ... - 48 minut temu, *.tpnet.pl @Wycior: Chyba podobnie , chociaż do niedawna myślałem że Zagłębie Lubin nie da rady się utrzymać , lecz to były zbyt wczesne przypuszczenia . Też Śląsk Wrocław się huśta ryzykownie dla nich , raz idą w górę raz w dół . Apropo Stali Mielec : może i zbiorowisko , lecz mają dobrego trenera . Adam Majewski to Legionista , a więc zdolny chłop . Kwiecień , wtedy zobaczymy już chyba wyraźnie kto jest w najtrudniejszej sytuacji . Z kim by tu się pożegnać , hehe . odpowiedz

axlrose - 14 godzin temu, *.tpnet.pl Trzymam mocno kciuki za Pogoń odpowiedz

