23. kolejka Ekstraklasy: Legia lepsza od Górnika

(L) uz - 2 godziny temu, *.inetia.pl Jak zobaczyłem dziś wynik widzewa , to w kontekście ich napięcia się na mecz z Legią w piątkowy wieczór tydzień temu,przypomniał mi się stary wierszyk o takiej sytuacji : "Wzbił się w górę orlim lotem, zesrał się i spadł pod płotem" . Pasuje jak ulał.

Kurnik tez pewnie zapłaci w najbliższej kolejce za sprężenie się na Legię. I życzę im bezstresowej dalszej egzystencji na zapleczu, po co im ten stres - spadamy/nie spadamy? odpowiedz

Maverick - 9 godzin temu, *.vectranet.pl I bardzo dobrze!!!! Oby jak najwięcej mocnych drużyn w e-klapie.Co z tego ze seryjnie Legia będzie zdobywac mistrza Polski nie mając przy tym konkurencji.Tak było od paru lat,i przez to liga poszła w dół.A potem wszyscy się z tej ligi śmieją ze jest taka,siaka,i owaka.

Tak kiedyś było w przypadku ligi Szkockiej.Jak Glasgow Rangers wyleciało z ligi i został tylko Celtic który nie miał z kim rywalizować to na przestrzeni 2-3 lat odbiło się to na lidze negatywnie.Podobnie tez jest w lidze greckiej.Na chwile obecna jest tylko Olimpiakos.Nie ma AEK nie ma Panatinajkosu a pozostałe drużyny greckie kuleją.Jestem zdania aby jak najwięcej występowało klasowych zespołów w Polsce. To zwiększy poziom rozgrywek,a przez to i mistrz Polski będzie o wiele silniejszy.Przynajmniej tak być powinno.Oby takim mistrzem jak najczęściej była Legia.Bo nie ma nic cenniejszego niż oglądanie swojej drużyny w europejskich pucharach z powodzeniem i aby być dumnym z naszego zespolu odpowiedz

Reign In Blood - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Maverick: Bzdury piszesz. Zdegradowanie Rangersów w żadnym stopniu nie przyczyniło się do obniżenia poziomu ligi szkockiej. Jak była słaba tak jest i będzie póki nie będzie inwestycji w pozostałe kluby. Od 30-tu lat liczą się tylko dwa kluby, reszta walczy o 3 miejsce. Celtic i Rangers to cała siła szkockiej klubowej piłki, a i oni czasami zaliczają kompromitujące występy jak porażki w eliminacjach do LM z mistrzami Islandii, Luksemburga czy Gibraltaru. W lidze greckiej to akurat Olympiakos "kuleje", a Panathinaikos się odradza. Jesteś nie na czasie. Silna konkurencja w lidze wcale nie oznacza, że mistrz danego kraju będzie silniejszy i coś zamiesza w pucharach. Swego czasu FC Basel zdominował ligę szwajcarską, nie miał sobie równych przez kilka lat, a w pucharach nieźle pozamiatał parę silnych ekip. odpowiedz

Maverick - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Reign In Blood: liga Szkocka,po tym jak rangers zostało relegowane była za nami kilka miejsc.Ale nasza liga zajmowała zdecydowanie wyższe miejsce niż teraz.Zdaje się 18.Natomiast jak wrócił Rangers spowrotem do elity to i cala liga poszła do góry. W tej chwili są chyba na 10 miejscu w rankingu UEFA.A gdzie jesteśmy my???

Co do ligi greckiej to nie wiem czy Panatinajkos aż tak się odradza.Rok temu nie grali w pucharach.Dwa i trzy lata temu tak samo.Grał Olimpiacos oraz PAOK.A rok temu jedynie Olimpiacos bo Panatinajkos odpadł w 3 rundzie przedstępnej ze slavia do LKE,która potem nie wyszła ze smieszno-słabej grupy LKE.Wiec to pokazuje,,moc"tego zespołu jak i całej ligi.Kiedyś liga grecka wystawiała standardowo 2 zespoły do LM a teraz ledwo jeden do LE.

Wiec te zespoły tez siadły i to bardzo.

Nie mniej jednak twierdzę że min.2 zespoły w Polsce muszą być silne aby się nawzajem napędzac,żeby potem godnie reprezentować siebie oraz ligę PL odpowiedz

WSL - 10 godzin temu, *.orange.pl LEGIO strzelamy jak sie nadarzy okazja ale konkretnie w 1 polowie otwieramy wynik a pod koniec dokladamy jeszcze 1 gola zeby w 2 polowie zamknac mecze strzelajac gola to jest scenariusz wymarzony ale do zrealizowania dzis ! Powodzenia "LEGIO" !!! odpowiedz

majusL@legionista.com - 18 godzin temu, *.214.95 niektore "druzyny" nie maja honoru i nie wiedza ze trzeba go bronic. tffuuuuu odpowiedz

Fuzja dalej gra.... - 04.03.2023 / 00:37, *.57.111 Amika/Lech rozgromił beznadziejną ostatnio Lechię aż 5-0. W sobotę interesująco powinno być w Zabrzu, gdzie Górnik podejmie Legię. Niestety, mecz odbędzie się bez udziału kibiców przyjezdnych, co bez wątpienia zmniejsza jego atrakcyjność odpowiedz

Legia to my - 03.03.2023 / 22:48, *.t-mobile.pl K...z Posrania jak się rozhasały w tej kolejce odpowiedz

Hejka - 03.03.2023 / 20:44, *.tpnet.pl Wuko dobry ratownik , chyba utrzyma Piasta . odpowiedz

Wycior - 03.03.2023 / 23:55, *.vectranet.pl @Hejka: Piast może być spokojny bo oprócz Miedzi i Korony spadnie ktoś z trójki: Lechia, Górnik, Jagiellonia. Jak obstawiacie? odpowiedz

L - 04.03.2023 / 00:01, *.aster.pl @Wycior: nie zdziwilbym sie jak spadnie Stal. Lechia, Gornik, Jaga maja jako taki ten sklad, maja indywidualnosci, ktore pojedyncze mecze im powygrywaja. Stal nie ma nikogo, nie ma kto strzelac, nie ma kto poderwac zespolu, zbiorowisko odpadow z innych klubow sie zrobilo, wiekszosc starszych. odpowiedz

W sumie ... - 04.03.2023 / 00:44, *.tpnet.pl @Wycior: Chyba podobnie , chociaż do niedawna myślałem że Zagłębie Lubin nie da rady się utrzymać , lecz to były zbyt wczesne przypuszczenia . Też Śląsk Wrocław się huśta ryzykownie dla nich , raz idą w górę raz w dół . Apropo Stali Mielec : może i zbiorowisko , lecz mają dobrego trenera . Adam Majewski to Legionista , a więc zdolny chłop . Kwiecień , wtedy zobaczymy już chyba wyraźnie kto jest w najtrudniejszej sytuacji . Z kim by tu się pożegnać , hehe . odpowiedz

L - 12 godzin temu, *.aster.pl @W sumie ...: tylko, ze ogladasz te Stal i tam nie ma nikogo kto moglby nawet gola strzelic. Oni w ogole sytuacji nie stwarzaja, nie ma na kim oprzec nawet jedenj akcji. Chyba jedyna taka druzyna w lidze, bo nawet w Miedzi jest kilku z przodu, w Koronie maja napastnika, Lukowski potrafi sam wygrac mecz, a w Stali nic. Odszedl Hamulic i oni w ofensywie maja, UWAGA: Lebedynskiego, Sapinnena i Domanskiego. odpowiedz

W sumie ... - 7 godzin temu, *.tpnet.pl @L: Masz rację , wiosną prawie nie strzelają goli , dopiero zauważyłem . Lecz urwali punkty Lechowi (0:0) i Rakowowi (też 0:0) . Majka robi z nimi co może , lecz bez bramek strzelonych - będą faktycznie kandydatami do spadku . No , zobaczymy kto z nich zleci , z tych drużyn . Może Lechia lub Górnik ? Zaśpiewamy spadkowiczom ''Time to say goodbye'', hehe . Pozdro (L) odpowiedz

Urm The Mad - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @W sumie ...: Najlepiej gdyby pospadały wszystkie kluby z małych miast, bo tam nie ma potencjału kibicowskiego i wizerunkowo wygląda to źle. Nie rozumiem głąbów którzy się cieszyli ze spadku Wisły i życzą spadku np. Lechii czy Widzewowi. To lepiej by w ekstraklasie grały wsie typu Niepołomice czy Nieciecza (znowu mają szansę na awans) czy konkretne ekipy ultras z dobrą frekwencją? Wróg to wróg ale przynajmniej coś się dzieje, jest impreza, mobilizacja, kibolskie święto, a na takich zadupiach jak Nieciecza to wieje przysłowiowym ch..em. Derby Warszawy i Śląska też by się przydały byłoby ciekawiej. Naprawdę ciężko mi zrozumieć tych co życzą renomowanym firmom sportowego upadku. Liga była słaba i będzie i nic z tym nie zrobimy ale na trybunach niech to jakoś wygląda.

odpowiedz

W sumie - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Urm The Mad: Szczerze ? Mam nadzieję że Lechia spadnie . Pozdro . odpowiedz

axlrose - 03.03.2023 / 11:20, *.tpnet.pl Trzymam mocno kciuki za Pogoń odpowiedz

