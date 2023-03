Rezerwy

III liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0-2 Legia II Warszawa

Sobota, 4 marca 2023 r. 15:57 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 18. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z liderem, Pogonią Grodzisk Mazowiecki 2-0 po bramce Dawida Kiedrowicza w 68. minucie i Jakuba Jędrasika w 95. minucie. Do przerwy było 0-0. W drużynie rezerw zagrało dwóch zawodników z szerokiej kadry pierwszej drużyny: Lindsay Rose i Jakub Jędrasik.



Fotoreportaż z meczu - 27 zdjęć Woytka









Pierwsza połowa toczyła się w niezbyt wysokim tempie, niewiele było też klarownych sytuacji do zdobycia goli. W 3. minucie bliski zdobycia bramki był Michał Strzałkowski, który uderzył po podaniu Jakuba Apolinarskiego. W odpowiedzi na bramkę strzelał Mateusz Możdżeń, jednak bramkarz obronił. W 14. minucie ponownie piłkę do siatki próbował skierować Możdżeń, ale uczynił to niecelnie. W 22. minucie z akcją wychodził Strzałkowski, ale został sfaulowany przez Marcela Krajewskiego. Legionista zobaczył za to przewinienie żółtą kartkę. W 32. minucie w polu karnym Legii doszło do starcia pomiędzy Apolinarskim i Tadrowskim. Nie było tam jednak przewinienia legionisty. W 38. minucie po stracie Rose doskonałą sytuację mieli gospodarze. Prawą stroną popędził Strzałkowski i znalazł się sam na sam z Szajewskim. Na szczęście zdążył wrócić Tadrowski i wybić piłkę. Jeszcze do piłki doszedł Keller i z 16. metra chciał zaskoczyć bramkarza Legii. Chwilę później niecelnie uderzał Apolinarski. Pani sędzia doliczyła 3 minuty do pierwszej części spotkania. Tuż przed końcowym gwizdkiem jeszcze okazję zmarnowali piłkarze Pogoni, a przy dobitce był spalony.



W drugiej połowie lepiej prezentowali się zawodnicy drużyny gości. W 50. minucie przed dobrą sytuacją stanął Dawid Dzięgielewski, jednak został zablokowany, a rzut rożny nie przyniósł Legii żadnej korzyści. W 60. minucie o zmianę poprosił Dzięgielewski, który kilka minut wcześniej został ostro sfaulowany przez Matheusa Diasa. Niestety, wygląda to na uraz mięśniowy kapitana stołecznego zespołu. W 68. minucie Dawid Kiedrowicz dostał doskonałe podanie z prawej strony, pobiegł w kierunku bramki i umieścił piłkę w siatce. Wydaje się, że zawodnik Legii był na spalonym, ale pani sędzia gola uznała. Chwilę później swoich szans próbowali Kiedrowicz i Korczakowski. W 75. minucie dwie sytuacje mieli gospodarze, ale nie zdołali ich wykorzystać. Z kontrą pobiegł za to Kiedrowicz, jednak posłał piłkę tuż obok słupka. Chwilę później po dobrym odbiorze znów dobrą akcję przeprowadziła Legia. Stangret przejął piłkę, zagrał do Kiedrowicza, ale ten przegrał pojedynek z obrońcą. W 81. minucie dobrze piąstkował Szajewski po tym jak jeden z jego kolegów główkował w stronę własnej bramki. W 89. minucie Wójcicki mógł doprowadzić do wyrównania, ale zwycięsko wyszedł z tej sytuacji bramkarz Legii. W końcówce jeszcze przycisnęli gospodarze, ale to Legia wyszła z kontrą i w 95. minucie wynik na 2-0 ustalił Jakub Jędrasik, który przebiegł przez pół boiska i samodzielnie wykończył akcję.



Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 11 marca o godzinie 12:00 w LTC, a ich przeciwnikiem będzie Pelikan Łowicz.



III liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0-2 (0-0) Legia II Warszawa

0-1 - 68' Dawid Kiedrowicz (as. Maksymilian Stangret)

0-2 - 90+5 Jakub Jędrasik (as. Sebastian Kieraś)



Pogoń: 12. Mateusz Małecki, 5. Matheus Dias, 20. Dawid Keller (77' 10. Damian Jaroń), 18. Jakub Górski (65. 27. Bartosz Widejko), 17. Michał Strzałkowski (86' 15. Michał Wójcicki), 7. Jakub Apolinarski (86' 14. Michał Wrzesiński), 11. Patryk Kamiński, 8. Rafał Zembrowski, 21. Kacper Łoś, 24. Kacper Gzieło, 13. Aleksander Gajgier



Legia II: 1. Paweł Szajewski - 19. Marcel Krajewski, 29. Lindsay Rose (74' 26. Kacper Wnorowski), 17. Julien Tadrowski, 16. Patryk Konik (90+4' 27. Michał Gładysz) - 18. Sebastian Kieraś, 8. Aleksander Waniek, 14. Mateusz Możdżeń (46' 22. Jakub Jędrasik) - 7. Dawid Dzięgielewski (61' 9. Dawid Kiedrowicz), 20. Maksymilian Stangret, 5. Igor Korczakowski



żółte kartki: Keller, Apolinarski, Strzałkowski, Dias - Krajewski, Tadrowski

sędzia: Anna Adamska



