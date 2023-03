Czarni Słupsk 73-86 Legia Warszawa

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

p10 - 3 minuty temu, *.orange.pl Mecz dobry - podobny do tego w Zielonej Górze. Masa łatwych punktów spod kosza. W końcówce rozluźnienie. Było ponad 30pkt. Bardzo dobry mecz Wyki. 16 minut 10 punktów, 7 zbiórek. Holman zaś to kozak w rzutach za 3pkt. Leslie z Vinalesem swoje zrobili.



Niestety Koszarek fatalnie. Odstawał od zespołu. Na parkiecie 16 minut, -9 pkt z nim na parkiecie, 0/5 z gry, 4 faule, eval na minusie jako jedyny w zespole. W obronie będzie za łatwym punktem do przejścia. Na playoffy przeciwny to wykorzystają.



odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.