Wywiad

Tune(L) czasu: Maciej Murawski

Wtorek, 28 lutego 2023 r. 07:37 Qbas, źródło: Legionisci.com

W ćwierćfinale Pucharu Polski Legia zmierzy się z trzecioligową Lechią Zielona Góra. Prezesem tego klubu jest Maciej Murawski, który w latach 1998-2002 rozegrał 146 meczów dla "Wojskowych" i był jedną z kluczowych postaci mistrzowskiego zespołu z 2002 r. Początki w Warszawie, podziały w szatni, presja, Smuda, zarzuty "Kowala" i wiele innych spraw - zapraszamy na Tune(L) czasu.