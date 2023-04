Młodzież: zmiany kadrowe - zima i wiosna 2023 r.

Środa, 19 kwietnia 2023 r. 10:17 Raffi, źródło: Legionisci.com

W przerwie zimowej w niektórych zespołach Akademii doszło do zmian kadrowych, tradycyjnie stosunkowo niewielkich. W rozgrywkach U9-U13, okienko transferowe zamyka się dopiero w kwietniu i tu zmiany następowały później. W rozwinięciu - lista zmian w składach drużyn, dokonanych w obecnym okresie transferowym, z uwzględnieniem Legii II.



Dla większej przejrzystości zmiany ułożono rocznikami z których są dani zawodnicy, a nie drużynami, w których trenują; należy jednak pamiętać, że niekiedy różnica ta wynosi nawet do 2 lat. Niekiedy również faktyczna zmiana dokonuje się do kilku miesięcy wcześniej niż formalny transfer tj. przerejestrowanie zawodnika do innego klubu. Na liście uwzględniono transfery dokonane formalnie tj. z przerejestrowaniem zawodnika. W niektórych przypadkach mogło być tak, że dany gracz od dłuższego czasu trenował już z nowym zespołem, ale do potwierdzenia do gry doszło dopiero po zakończeniu rozgrywek ligowych. Z kolei w przypadku graczy zarejestrowanych w LSS, bywa że niektórzy z niezgłoszonych na nowy sezon do ligi MZPN graczy dalej pozostają w strukturach LSS, a potem są zgłaszani do ligi ponownie (zatem niektórzy z niezgłoszonych do ligi MZPN graczy - oznaczonych poniżej "nz" - mogą dalej pozostawać w strukturach LSS jak również być zgłoszonymi "do klubu" - a zatem nawet grać w meczach; w szczególności dotyczy to zawodników z kategorii orlików i żaków [2012 i młodszych]):









Legia II:

- Odchodzą:

Filip Laskowski

Karol Noiszewski (Siarka Tarnobrzeg)

Wiktor Kamiński (Warta Poznań)

Nikodem Niski (wyp. Resovia Rzeszów)

Jakub Czajkowski (Wisła Puławy)



- Przychodzą:

Mateusz Możdżeń (DP, Znicz Pruszków)

Łukasz Turzyniecki (PO/LO, Olimpia Elbląg)

Aleksander Waniek (ŚP, powrót z LKS Łagów)



+ zawodnicy awansowani z drużyn juniorskich (Marcel Krajewski, Sebastian Kieraś, Maddox Sobociński, Maksymilian Stangret)

Dodatkowo na niektóre mecze III ligi powoływani są gracze trenujący z CLJ U18. Z kolei młodzi gracze z szerokiej kadry rezerw występować mogą niekiedy w zespole CLJ.



Rocznik 2004 - 2005 [CLJ U19]:

- Odchodzą:

Patryk Bek (Hutnik Warszawa)

Patryk Winiarski (wyp. Hutnik Warszawa)

Bartosz Płocki (KS Lublinianka Lublin)

Patryk Romanowski (Motor Lublin)

Jan Sobczuk (Motor Lublin)



- Przychodzą:





Rocznik 2006:

- Odchodzą:

Roman Zhuk (UKS Varsovia)

Przemysław Mizera (wyp. Zagłębie Sosnowiec)

Jakub Kowalski (Korona Kielce)



- Przychodzą:

Stevin Kerge (LP, EST, HJK Helsinki)

Maksim Kalimullin (OP/N, FC Tallinn)

Jakub Jendryka (PO, Widzew Łódź, wcześniej AF Tomasza Hajto, UKS SMS Łódź, Jutrzenka Bychlew, Pogoń Zduńska Wola)



Rocznik 2007:

- Odchodzą:

Aleks Płoszka (Marcovia Marki - IV liga)

Jakub Błażejczyk (UKS Varsovia)



- Przychodzą:

Jakub Openchowski (LO, Młodzieżowy ŁKS Łomża)



Rocznik 2008:

- Odchodzą:

Marceli Żek (Varsovia)



- Przychodzą:

Filip Micyk (LP, Zagłebie Sosnowiec, wcześniej 2016-20 MUKP Dąbrowa Górnicza)



- gracze LSS zgłoszeni po raz pierwszy do rozgrywek ligowych drużyn reprezentacji LSS U15:

Kuba Kuciński (P, powrót z SEMP Ursynów)

Nikodem Skibiński (ŚO, powrót z UKS Varsovia)

Kamil Więch (OP/N, MKS Polonia Warszawa)



- gracze z drużyny LSS grający w poprzedniej rundzie w lidze, których nie zgłoszono do obecnych rozgrywek lub zostali zgłoszeni do innych klubów:

Kosma Sekuła (MKS Polonia Warszawa)



Rocznik 2009:



- Odchodzą:

Wojciech Paczosa (powrót do SEMP Ursynów)



- Przychodzą:

(brak)



- Gracze z rocznika 2009 LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U14) po raz pierwszy:

(brak)



- gracze z drużyny LSS zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na jesień:

(brak)



Rocznik 2010:

- Odchodzą:

(brak)



- Przychodzą:

(brak)



- Gracze z rocznika 2010 LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U12) po raz pierwszy:

(brak)



- gracze z drużyn LSS 2010 A i B zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub (przy braku adnotacji o nowym klubie) nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na wiosnę:

Jan Bąkowski (UKS Varsovia)

Wiktor Pietraszko (BVB Academy Warszawa)



Rocznik 2011:



- Odchodzą:

(brak)



- Przychodzą:

(brak)



- Gracze z rocznika 2011 (i młodsi) LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U12) po raz pierwszy:

Franciszek Nowolisa (KS L.A.S., w LSS był już w 2018 r.)

Tomasz Szulfer (LSS, do 2020 Drukarz Warszawa)

Kuba Chybała (BKS ZSP 7 Bemowo)

Radosław Sapała (Delta Warszawa)



- gracze z drużyn LSS U12 zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni (nz) do rozgrywek w Legii na jesień:



Rocznik 2012:

- Odchodzą lub niezgłoszeni:

Seweryn Orzechowski (UKS Varsovia)

Karol Michalski (AP EsKadra Rembertów)



- Przychodzą:

Oskar Marzec [ŚO, LSS]

Krzysztof Opanowski [LO, LSS, wcześniej Akademia Młody Orlik Warszawa i Victoria Zerzeń]

Aleksander Barski (Legionovia Legionowo, wcześniej Mewa Krubin)

Jan Włodarski (Legionovia Legionowo)

Oskar Matusiewicz (O, Varsovia, wcześniej Talent Warszawa)



- Gracze z rocznika 2012 LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U11) po raz pierwszy:

Alexander Światopełk-Czetwertyński (LSS)

Adam Andrasiak (LSS, zgłoszony ponownie - 1. raz wiosną 2022 r.)



- gracze z drużyny LSS zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi U10, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na jesień:

(brak)



Rocznik 2013:

- Odchodzą:

Jakub Szymul (powrót do KS Ursus)



- Przychodzą do drużyny Akademii lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Jan Golański [LSS (Brwinów), 2014]



- gracze z drużyny LSS zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi U10, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na jesień:

(brak)



- Gracze z rocznika 2013 LSS zgłoszeni (do drużyn LSS U10 występujących w lidze) po raz pierwszy:

Vlad Trachuk



Borys Bober (LSS)

Bruno Chruściński (LSS)

Mikołaj Janiszewski (LSS)

Tadeusz Jóźwiak (LSS)

Jan Lisiecki-Jaworski (LSS)

Aleksander Staniszewski (LSS)

Dominik Szczurowski (LSS)

Ksawery Tarasiewicz (Talent Warszawa)



Rocznik 2014 (LSS):

- Odchodzą (gracze zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów) + gracze którzy nie zostali zgłoszeni (nz) do rozgrywek w Legii na jesieni:

(brak)



- Gracze LSS z rocznika 2014 (i młodsi) zgłoszeni do rozgrywek po raz pierwszy:

(brak)