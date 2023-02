Komentarze (4)

axlrose - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Mam nadzieję, że w dzisiejszym meczu Maik wykorzystał limit baboli i pomyłek, bo później będzie tylko ciężej. odpowiedz

polakko - 1 godzinę temu, *.aster.pl kartki po 1/8 się anulują i będzie mógł zagrać. w Kolejnych rozgrywkach pauza



12.8. Po rozegraniu meczów 1/4 Finału, napomnienia (żółte kartki) otrzymane przez zawodników

w meczach II etapu zostają anulowane.

12.9. Kary z tytułu określonej liczby napomnień (żółte kartki) lub wykluczeń w związku z

otrzymaniem samoistnej czerwonej kartki zawodników drużyn, które awansowały do 1/2 Finału, są

wykonywane w kolejnych meczach II etapu. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zle, po cwiercfinalach odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kartki sie kasuja po polfinalach odpowiedz

