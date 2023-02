Mecz z Rakowem 1 kwietnia

Wtorek, 28 lutego 2023 r. 14:11 źródło: Legionisci.com

Ustalono szczegółowy terminarz 26. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zmierzy się wówczas na własnym stadionie z Rakowem Częstochowa. Mecz odbędzie się w sobotę, 1 kwietnia, o godzinie 17:30.



Najbliższe mecze Legii:

04.03. (SO) 20:00 Górnik Zabrze - Legia Warszawa

12.03. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Stal Mielec

17.03. (PT) 20:30 Radomiak Radom - Legia Warszawa

01.04. (SO) 17:30 Legia Warszawa - Raków Częstochowa









