Z obozu rywala

Górnik przed meczem z Legią. Spadek zagląda w oczy

Piątek, 3 marca 2023 r. 15:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę o godzinie 20 legioniści zmierzą się z Górnikiem Zabrze, który nie ma w tym roku najlepszej passy. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego rywala Legii Warszawa.









W zeszły weekend mieliśmy ligowy hit z Widzewem Łódź. Teraz czas na innego odwiecznego rywala Legii — Górnika. Zabrzanie aktualnym sezonem rozpoczęli nowy rozdział. Trenera Jana Urbana zamienił Bartosch Gaul, który w przeszłości pracował tylko w Niemczech. Z początku jego zespół spisywał się nieźle. Po pierwszych dziewięciu ligowych meczach Górnik zajmował 10. miejsce w tabeli, a przez ten czas zanotował tylko dwie porażki. Trzy zwycięstwa przy czterech remisach nie wyglądały najlepiej, lecz sama lokata w tabeli do najgorszych nie należała. W następnych ośmiu spotkaniach Górnik ulegał swoim rywalom aż pięciokrotnie, a koniec końców rundę jesienną zakończył na 12. miejscu. Nie zwiastowało to udanej drugiej połowy sezonu, która faktycznie na razie nie układa się po myśli niemieckiego szkoleniowca. Pierwsze zwycięstwo w tym roku zabrzanie osiągnęli dopiero w ostatniej kolejce ze Stalą Mielec (1-0). Choć zajmują 13. lokatę w tabeli, to nad strefą spadkową mają zaledwie trzy punkty przewagi.







Defensywa



Pierwszym golkiperem Górnika jest Daniel Bielica, choć nie było tak od początku. Najpierw miano jedynki w bramce zabrzan należało do Niemca, Kevina Brolla. Stracił on miejsce w składzie, gdy w 12. kolejce wpuścił cztery gole w starciu ze Śląskiem Wrocław. Ostatecznie Broll odszedł zimą do niemieckiego Dynama Drezno, a Górnik w obawie o obsadę bramki ściągnął Białorusina Pawieła Pawluczenkę i 16-letniego Kamila Soberka. Na razie żaden z dwójki golkiperów nie powąchał murawy w Ekstraklasie.



Najbliższy rywal Legii przyzwyczaił kibiców do gry trójką stoperów. W jej skład najczęściej wchodzi 21-letni Aleksander Paluszek, który w tym sezonie strzelił aż trzy gole, co jest świetnym wynikiem, patrząc na jego pozycję. To między innymi on wpisał się na listę strzelców podczas ostatniej rywalizacji Górnika z Legią (2-2). Obok niego najczęściej oglądamy Fina Richarda Jensena i Szweda Emila Bergströma, a każdy z nich może się pochwalić paroma występami w narodowych barwach. Swoje szanse w tej formacji dostaje również 22-letni Kryspin Szcześniak. Pod względem defensywy zabrzanom daleko do ideału, a więcej bramek w lidze straciły jedynie zespoły znajdujące się w strefie spadkowej.



KURSY NA GÓRNIK - LEGIA

FORTUNA: 1 3.15 X 3.3 2 2.38



Pomocnicy



Na prawym wahadle najczęściej oglądamy doświadczonego Pawła Olkowskiego, który swego czasu grał w Niemczech, Anglii czy Turcji, a dodatkowo zanotował 13 występów w reprezentacji. Nie ma on najlepszych liczb, bo zdobył jedną bramkę. Tego samego nie można powiedzieć o lewym wahadłowym Górnika. Tam występuje kapitan zespołu, Erik Janža (na zdjęciu niżej), który w aktualnych rozgrywkach strzelił dwa gole i zanotował pięć asyst. W środku pola najczęściej występuje Kameruńczyk Jean Jules Mvondo i doświadczony Niemiec Jonatan Kotzke, który wygryzł ze składu Roberta Dadoka. Ten kameruńsko-niemiecki środek pola na razie jednak nie gwarantuje liczb Górnikowi.







Ofensywa



Trójka z przodu to często połączenie doświadczenia z młodością. Pierwszy aspekt dostarczają Lukas Podolski oraz Hiszpan Dani Pacheco. Były mistrz świata jest kluczową postacią w Zabrzu, a w tym sezonie strzelił dwa gole i zanotował sześć asyst. Hiszpan dołożył do tego dorobku trzy asysty. Na skrzydle coraz częściej oglądać będziemy Japończyka Daisuke Yokote, który zimą przyjechał do Zabrza. Na szpicy przeważnie oglądamy byłego zawodnika Legii, Szymona Włodarczyka, który w barwach Górnika pokazuje się z dobrej strony. "Włodar" ma już na swoim koncie osiem trafień, choć w trzech ostatnich meczach nie zdobył ani jednej bramki. Zimą Włodarczykowi pojawił się rywal na jego pozycji, gdyż Górnika wzmocnił Anthony van den Hurk, który jest reprezentantem Curaçao. 30-latek pojawił się na placu gry w ostatniej kolejce i już wpisał się na listę strzelców. Bardzo możliwe, że to właśnie on wybiegnie na murawę w pierwszym składzie w sobotę.







Przewidywany skład: Bielica — Olkowski, Bergström, Jensen — Dadok, Pacheco, Mvondo, Janža — Podolski, van den Hurk, Yokota



Ostatnie 5...

Jakim wynikiem zakończyło się ostatnich pięć spotkań Legii w Zabrzu?



[21-11-2021] Górnik 3-2 Legia

[28-02-2021] Górnik 1-2 Legia

[14-06-2020] Górnik 2-0 Legia

[07-04-2019] Górnik 1-2 Legia

[03-04-2018] Górnik 1-1 Legia



Historia



Legioniści z Górnikiem mierzyli się 155 razy. Warszawiacy górą byli 67 razy (ok. 43%), a przegrywali 52 razy (ok. 34%). Remis padał 36 razy. Bilans bramkowy to 242-210. W przeszłości te mecze były nazywane hitami czy szlagierami, jednak w XXI wieku zabrzanie prezentowali się gorzej. Dwukrotnie opuszczali Ekstraklasę, jednak już po roku wracali do elity. Jak pokazuje powyższa statystyka, te minione mecze w Zabrzu były wyrównane. Na ostatnie pięć spotkań Legia wygrywała dwukrotnie, czyli tyle samo razy co rywale. Rywalizacja obu ekipy w tym sezonie przy Łazienkowskiej zakończyła się remisem 2-2.