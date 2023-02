Pekhart: To są zawsze trudne mecze

Wtorek, 28 lutego 2023 r. 17:13 źródło: Legia Warszawa

- To zawsze są trudne mecze, ponieważ mamy wiele do stracenia. Spotkanie dobrze się dla nas ułożyło, szybko objęliśmy prowadzenie i grało nam się łatwiej. Gdybyśmy nie strzelili gola w pierwszej połowie, sytuacja byłaby trudniejsza, bo upływający czas sprzyjałby naszym przeciwnikom. Po strzeleniu gola kontrolowaliśmy grę i jesteśmy szczęśliwi z awansu - powiedział po spotkaniu z Lechią Zielona Góra Tomas Pekhart.



- Jestem w dobrej dyspozycji, gotowy do gry. Gramy teraz co trzy dni, więc tych okazji do gry jest dużo. Nie jestem jeszcze w takiej formie, by grać wszystko od początku. Ale gdy wychodzę od początku, robię wszystko, by pomóc drużynie i strzelić gola. Dziś to się udało - ważny mecz i ważny gol.



- Muszę obejrzeć sobie moje trafienie na spokojnie, bo właśnie wszyscy mówili w szatni, że to było piękny gol. Najważniejsze, że piłka wylądowała w siatce. To się liczy.



- W poprzednim sezonie przegraliśmy w półfinale z Rakowem. To trudny przeciwnik, więc najlepiej byłoby spotkać się z nimi w finale na Stadionie Narodowym.