Nabity młyn - mobilizacja Górnika na mecz z Legią

Spotkania te oglądało z trybun odpowiednio 8342 oraz 7134 widzów. Niestety sobotniego meczu w Zabrzu nie zobaczą kibice Legii - Górnik wystąpił o zamknięcie klatki dla gości do sierpnia, ze względu na planowane prace przy wyburzaniu czwartej trybuny. Na razie trwa procedura przetargowa, i na czwartej trybunie nie są prowadzone żadne prace. Fani Górnika przy okazji meczu z Legią świętować będą 24. urodziny "Torcidy", jak również siódmą rocznicę zgody z Hajdukiem Split.

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl Fajnie jakby chociaz raz na tej wsi pokazali honor i nie obrazali pustego sektora przez pol meczu, bo on im nie odpowie. Przypomnijmy, ze TYLKO u nas jest taka zasada, ze jak gosci nie ma to i nie ma uprzejmosci. Na pozostalych stadionach nie do pomyslenia, zeby miec odrobine honoru. odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Szkoda, że nie będzie Łowców Hanysów :-) odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl Bardzo nie eleganckie zachowanie władz Górnika. Można spokojnie zamknąć sektor dzień po meczu. Tak postępują obrażone dzieci, a nie poważni ludzie. U nas nigdy nie robimy takich akcji. NIGDY. Każdy może przyjechać i kibicować swoim. Nawet jak przyjeżdżał klub z Podlasia nie mściliśmy się za kilka lat upokarzania kibiców, którzy marzli pod stadionem. Niby utytułowany klub z historią, a władze zakompleksione na punkcie Legii. odpowiedz

RMFC - 2 godziny temu, *.orange.pl Będę na meczu wśród tych zabrzańskich pajaców mających kompleks Legii i chciałbym aby nasi piłkarze sprawili mi radość strzelając choć 3 gole żebym mógł się śmiać tym zasrańcom prosto w oczy! odpowiedz

Torcida Sosnowiec - 21 minut temu, *.plus.pl @RMFC: I Ty śmiesz się nazywać kibicem ? - i kto tutaj jest zakompleksiony ? odpowiedz

Górnik żebrze,gówno w biedrze - 2 godziny temu, *.46.202 Po raz koleny co nie jest niespodzianka,kibice gówna czy górnika jakoś tak przyjdą na Legie a potem ci sami kibice ktorzy to bedą darli ryja,wyzywali nasz ukochany klub i jej kibiców dlugo sie na stadionie nie pojawia i wroci sredniactwo w postaci frekfencji odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No to w sobotę w Zabrzu na obiad będzie schabowy a do sklepów rzucą oranżadę! odpowiedz

