Losowanie 1/2 finału Pucharu Polski

Ksiezullek - 19 minut temu, *.centertel.pl Miałem sen, że będzie raków...

W lidze przegramy, a puchar będzie Nasz!

Co do Mistrza to dopiero 2023/2024

#

Pozdro SEBOL :) odpowiedz

Babopla - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Będzie przeciąganie liny? odpowiedz

John - 2 godziny temu, *.net4me.pl Zdobywa Pucharu Polski 2023 LEGIA WARSZAWA! odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.netfala.pl Półfinały:



KKS Kalisz - Legia Warszawa

Górnik Łęczna - Raków Częstochowa



Finał:



Legia Warszawa - Raków Częstochowa



Mecz o 3. miejsce:



KKS Kalisz - Górnik Łęczna odpowiedz

Kulfon - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Oby Raków dopiero w finale... odpowiedz

Bingo - 3 godziny temu, *.orange.pl Sportowo na pewno najciekawszy byłby final Legia-Raków.

A kibicowsko ? Śląsk,Motor ?

odpowiedz

Meteor - 3 godziny temu, *.plus.pl @Bingo: KKS Kalisz odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Meteor: To fc Widzewa, byłoby głośno :) odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Motor Lublin - pewne info! odpowiedz

Pingwinek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Żmija :Pewne info jest takie ze Żmija nie jest kobra.Się nadajesz z tymi komentami jak derby rakowa odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Pingwinek: zaprawdę powiadam Ci - jeszcze wspomnisz moje słowa młody człowieku! odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.204.93 Oby Raków w finale i niech wygra lepszy. odpowiedz

