Na stadionach: W Lublinie poważny konflikt z prezesem

Środa, 8 marca 2023 r. 10:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ostatni tydzień na polskich stadionach był wyjątkowo słaby. Liczby wyjazdowe - niesamowicie cienkie, frekwencja na większości stadionów mocno przeciętna, a i atrakcji ultras wyjątkowo niewiele.



Najlepsza frekwencja miała miejsce w Zabrzu, gdzie Górnik podejmował Legię. Ostatnio na stadionie KSG frekwencja nie była najlepsza, ale przyjazd ekipy ze stolicy zawsze elektryzuje górnośląską publiczność. Bardzo zbliżona frekwencja była również w Szczecinie, ale jeśli piłkarze Pogoni dalej będą tak słabo punktowali u siebie (wygrali dotychczas tylko 2 mecze na nowym stadionie), to możemy spodziewać się szybkiej zmiany. Największym zawodem był z kolei mecz Lecha z Lechią - na trybunach nie działo się nic godnego uwagi, a liczba gdańszczan na tym wyjeździe nie przystoi takiej ekipie.



W Lublinie trwają walki kibiców Motoru z prezesem - Motorowcy zbojkotowali mecz 1/4 finału Pucharu Polski z Rakowem, z powodu wysokich cen biletów. Protest RKS-u wsparli fani Rakowa. W Lublinie dzieje się ostatnio sporo, a fani Motoru stanęli murem za trenerem Goncalo Feio, który otwarcie krytykował prezesa i miał w niego cisnąć... kuwetą biurową.



Stanowisko Motorowców przed meczem było takie: "W związku ze skandalicznymi cenami jakie Klub zafundował swoim kibicom na mecz Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa, jako przedstawiciele grup decyzyjnych chcielibyśmy poinformować, że z naszej strony jest to ostatnia wzmianka na temat powyższego meczu. W dzisiejszych czasach, gdzie każdy liczy pieniądze, cenami biletów Klub zamyka możliwość zobaczenia imprezy sportowej na żywo wielu kibicom. Solidaryzując się ze wszystkimi kibicami postanowiliśmy, że nie będziemy prowadzić żadnej promocji, ani zachęcać do licznego przybycia na stadion. O prowadzeniu dopingu również nie będzie mowy. W zaistniałej sytuacji odpowiednim krokiem byłoby całkowite zbojkotowanie tego wydarzenia, nie mniej jednak nie chcemy, żeby ktoś zrzucał winę za swoje błędne decyzję na nas – Kibiców. W związku z tym, każdemu z Was pozostawiamy decyzję o tym, czy ktoś pojawi się na stadionie czy też nie. Decyzję taką podejmujemy z żalem mając na uwadze, że najbardziej cierpi na tym Drużyna, która jest najmniej winna. Od jutra skupiamy się już na lidze, która startuje lada chwila. Pamiętajmy że to od nas samych zależy na jakim poziomie będzie doping i frekwencja na meczach naszej ukochanej Drużyny! MOTOR UNITED!"



Przeciwko Mandziarze cały czas protestują fani Lechii, których klub jest na najlepszej drodze do drugiej ligi. Z atrakcji ultras odnotować można jedynie dość przeciętną choreografię Górnika Zabrze na meczu z Legią, a także prezentację KKS-u Kalisz na meczu ze Śląskiem.



Fani Ruchu licznie pojechali do Madrytu. Z okazji 20-lecia zgody z Atletico na meczu z Sevillą pojawiło się 200 "Niebieskich".



Ekstraklasa:



Lech Poznań - Lechia Gdańsk (275)

Słaba frekwencja na stadionie Lecha - zdecydowanie poznańska publiczność inaczej traktuje rozgrywki ligowe i europuchary. Na meczu z Lechią tylko niewiele ponad 12 tysięcy fanów. Liczba gdańszczan bardzo słaba, a jej wytłumaczeniem nie może być ani słaba gra piłkarzy, ani wojna z właścicielem. Lechia stawiła się w zaledwie 275 osób, z trzema flagami i płótnem anty-Mandziara.



Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa (230)

Na daleki wyjazd pojechało autokarami 230 kibiców Rakowa. Przyjezdni z kilkoma flagami. Portowcy z transparentem "Free Yuri". Na trybunach bardzo dobra frekwencja - ponad 19 tys., ale szczecińscy kibice znów musieli przełknąć gorycz porażki.



Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok (226)

Bardzo skromny młyn Miedzi na tym spotkaniu - zaledwie 70 osób. Łącznie na stadionie 3,7 tys. Jagiellonia przyjechała w 226 osób i z jedną flagą.



Cracovia - Śląsk Wrocław (171)

Na trybunach ok. 7 tysięcy fanów. Śląsk przyjechał w bardzo słabej liczbie - 171 osób, z transparentem "W klubie pięknej historii i tradycji, piłkarze bez honoru i ambicji".



Korona Kielce - Wisła Płock (120)

Na trybunach 5,8 tys. kibiców. Fani z Płocka przyjechali w 120 osób i z sześcioma flagami.



Stal Mielec - Piast Gliwice (55)

Na piątkowym meczu przeciętna frekwencja w Mielcu (3,6 tys.) i bardzo słaba liczba przyjezdnych. Piast przybył do Mielca w zaledwie 55 osób, bez flag, jedynie z małym płótnem PDW.



Widzew Łódź - Warta Poznań (20)

Na meczu z Wartą 17,8 tys. kibiców. Pomimo zamkniętego sektora gości po wizycie Śląska, widzewiacy wpuścili na swoje sektory delegację fanów Warty.



Radomiak Radom - Zagłębie Lubin (-)

Fani Radomiaka musieli się już przyzwyczaić do częstych poniedziałkowych meczów. Tym razem wejściówki na młyn były w promocyjnej cenie (30 zł) i liczba osób zaangażowanych w doping naprawdę niezła. Radomianie zaprezentowali flagowisko. Gości brak, z powodu braku dopuszczonego przez policję sektora. Łącznie na stadionie 2,6 tys. kibiców.



Górnik Zabrze - Legia Warszawa (-)

W Zabrzu zamknięty sektor gości z powodu planowanego wyburzenia czwartej trybuny. Na trybunach najlepsza frekwencja od dawna (ponad 21 tys.), ale to chyba nie dziwi, kiedy przyjeżdża Legia. Zabrzanie zaprezentowali oprawę składającą się z malowanej sektorówki m.in. z herbami zaprzyjaźnionych ekip, transparentu "Bagaż pełen doświadczeń", sreberek i piro.



Niższe ligi:



Motor Lublin - GKS Jastrzębie (470)

GKS Jastrzębie do Lublina podróżował pociągiem specjalnym. Wspierani byli przez Stal Stalowa Wola (170), Piasta (57) i Sigmę Ołomuniec (20). W sektorze gości zadebiutowały dwie flagi GKS-u - "Górnicze charaktery" oraz zgodowe płótno z Piastem - "Zjednoczony GKS".



Górnik Łęczna - Ruch Chorzów (200)

Chorzowianie pomimo zakazu pojechali do Łęcznej w 200 osób i zajęli miejsca w sektorze gości. Nie wywiesili flag.



Górnik Polkowice - KKS Kalisz (152)

KaKaeSiacy na pierwszy w tym roku wyjazd pojechali do Polkowic w 152 osoby. Wraz z nimi Elana, Kotwica, Unia Oświęcim i serbski FK Zemun (9) z flagą.



Garbarnia Kraków - Stomil Olsztyn (60)

Do Krakowa przyjechało 39 kibiców Stomilu, wspieranych przez Hutnika Kraków (12) i Lechię (9). Przyjezdni wywiesili 3 flagi.



Skra Częstochowa - Podbeskidzie Bielsko-Biała (35)

Mecz rozgrywany w Częstochowie, na którym pojawiło się... 43 widzów. W tym 35 kibiców TSP.



GKS Katowice - Wisła Kraków (-)



Puchar Polski:



Lechia Zielona Góra - Legia Warszawa (380)

Legioniści otrzymali 250 biletów na mecz w Zielonej Górze, ale na miejsce przyjechali w nadkomplecie (380) i wszyscy weszli na trybuny. W sektorze gości wywieszone zostały dwie flagi. Gospodarzy na trybunach 5 tysięcy - na tyle uzyskali pozwolenie. Wywiesili niewielką flagę, mieli flagi na kijach i transparent "Cieszmy się chwilą, gonimy marzenia!". Zapału na doping starczyło tylko na pewien czas.



Pogoń Siedlce - Górnik Łęczna (160)

Fani Górnika do Siedlec przyjechali w nadkomplecie, w 160 osób, w tym Chełmianka (10) i Motor (2). Po drodze mieli problemy z policją, która robiła wszystko, by zniechęcić ekipę z Lubelszczyzny do podróży. W sektorze gości wywiesili dwie flagi.



Motor Lublin - Raków Częstochowa (150)

W związku z wysokimi cenami biletów na meczu i nie pierwszym już antykibicowskim podejściu władz klubu, Motorowcy przeprowadzili protest i na meczu 1/4 finału PP z Rakowem nie prowadzili dopingu. Nie było również flag w młynie RKS-u. Przyjezdni również w pierwszej połowie, w ramach kibicowskiej solidarności, nie dopingowali i wywiesili transparent "Tomczyk szanuj kibica każdego, bo nie będziesz mieć żadnego!". W drugiej połowie wywiesili ponadto dwie flagi i transparent "Armio Niezłomna Pamiętamy!".



KKS Kalisz - Śląsk Wrocław (-)

Kaliszanie zaprezentowali sektorówkę "KKS", transparent "Historia pisana złotymi zgłoskami" oraz odpalili 15 rac. Kibice Śląska z powodu zakazu za mecz w Niepołomicach, nieobecni.





