Koszykówka

Zapowiedź meczu z Czarnymi Słupsk

Piątek, 3 marca 2023 r. 17:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po dwutygodniowej przerwie, na parkiet wracają nasi koszykarze, których w niedzielę czeka trudne wyjazdowe spotkanie z Czarnymi Słupsk. Przed tym spotkaniem zarówno Legia, jak i Czarni mają identyczny bilans, 11 wygranych i 9 porażek.



Walka o udział w fazie play-off oraz jak najlepsze miejsce przed tą rywalizacją trwać będzie do końca sezonu zasadniczego. Legioniści na pewno będą chcieli pokazać się z o wiele lepszej strony niż w ostatnich meczach z Kingiem, czy pucharowym ze Startem w Lublinie.



Czarni w obecnym sezonie radzą sobie wyraźnie słabiej niż przed rokiem, kiedy przez większość sezonu zasadniczego byli rewelacją rozgrywek, a ostatecznie sezon zakończyli na miejscu czwartym, po zaciętych bojach o brąz z Anwilem. Zespół prowadzony przez Mantasa Cesnauskisa jest mimo wszystko na dobrej drodze do play-off. Słupszczanie niespodziewanie lepiej radzą sobie na wyjazdach, gdzie mają bilans 7-5, z kolei w hali Gryfia, która w poprzednich latach była ich twierdzą, przegrali cztery z ośmiu rozegranych spotkań. - To jest naszą bolączką - nie możemy tutaj złapać skuteczności, ani swojego rytmu. To musi przeskoczyć w naszych głowach. Mam nadzieję, że nastąpi to w najbliższym meczu z Legią, i pokażemy kibicom kawał dobrego basketu. Te mecze nigdy nie są łatwe, ale nie są łatwe dla obu stron. Legia jest w takiej samej sytuacji jak my, obie drużyny mają swoje problemy. Najważniejsza będzie sfera mentalna, odblokowanie się i poczucie koszykarskiego luzu - powiedział przed spotkaniem rozgrywający Czarnych, Jakub Schenk.



Schenk wrócił do Polski wraz z początkiem grudnia. Utalentowany rozgrywający reprezentacji Polski obecny sezon rozpoczął w III lidze francuskiej, gdzie w barwach Tours rozegrał 11 meczów (średnio 14.2 pkt. i 5.8 as.), po czym przystał na ofertę ze Słupska. W Czarnych miał zastąpić Diante Watkinsa, którego postawa nie satysfakcjonowała Mantasa Cesnauskisa, ani kibiców ze Słupska. Kontrakt z Watkinsem rozwiązany został po zaledwie siedmiu meczach ligowych (śr. 11.1 pkt. i 6.6 as.).



W tym samym czasie Czarni ogłosili pozyskanie jeszcze jednego obcokrajowca - Justina Turnera, który miał zastąpić zwolnionego Zacka Bryanta (śr. 10.2 pkt. w sześciu meczach). 24-letni Turner, mogący grać na wszystkich pozycjach obwodowych miał wykupiony lot do Polski, ale ostatecznie nie zajął miejsca w samolocie - oficjalnie z powodu nagłych spraw rodzinnych. W związku z tym jego kontrakt został polubownie rozwiązany. Ostatecznie kilka dni później pozyskano nowego gracza, którym jest najlepszy obecnie strzelec słupskiej drużyny - Billy Ivey III. 26-latek występuje jako rzucający obrońca, a obecny sezon rozpoczął w macedońskim MZT Skopje, gdzie notował 8.3 pkt. W Słupsku spisuje się jeszcze lepiej - w ciągu 30 minut, zdobywa 18.1 pkt. (42.6% za 3 pkt.), 6.1 zbiórki i 1.8 as.







Z zeszłorocznej kadry w zespole pozostali obwodowy Jakub Musiał (śr. 8.1 pkt., 2.4 as.), a także bardzo dobry środkowy, Mikołaj Witliński (śr. 9.7 pkt. i 5.2 zb.). W polskiej rotacji blisko 17 minut dostaje inny podkoszowy, pozyskany po kilku latach gry w Treflu Sopot - Paweł Leończyk. W Słupsku więcej daje drużynie w obronie, aniżeli w ataku (śr. 3.9 pkt. i 4.1 zb.). W podobnym wymiarze czasowym na pozycji numer 5 występuje De'quon Lake, notujący 7.5 pkt. oraz 5.0 zbiórki i 1.2 bloku na mecz. Lake i Witlński to jedyni gracze Czarnych, którzy nie grożą rzutem z dystansu.



Na pozycji numer trzy w słupskim zespole występuje Shavon Coleman, który zdobywa 7.8 punktu na mecz i bardzo dobrze spisuje się w walce o zbiórki. Dwumetrowy David Dileo gra z kolei na pozycji numer 4 i najlepiej w swoim zespole wykonuje rzuty wolne (89.3%). Zawodnik zdobywa średnio 9.8 pkt. na mecz, a dokłada do tego 4.3 zbiórki. Po trzech sezonach spędzonych w Astorii Bydgoszcz, do Słupska przeniósł się 36-letni skrzydłowy, Michał Chyliński. Trener Cesnauskis korzysta z jego usług regularnie - grywa średnio powyżej 23 minut i w tym czasie zdobywa 8 pkt. na mecz, na bardzo dobrej skuteczności (najwyższej w drużynie) rzucając za 3 pkt. (48.6%).



W tym sezonie Czarni startowali w kwalifikacjach do fazy grupowej FIBA Europe Cup, ale po wygranej z Jamtland Basket 83:73, odpadli z dalszej rywalizacji po przegranej z holenderskim ZZ Leiden 74:78. Słupszczanie nie najlepiej rozpoczęli obecny sezon, i to sprawiło, że zespół nie zakwalifikował się do turnieju finałowego Suzuki Pucharu Polski. W ostatnich meczach spisuje się jednak wyśmienicie. Po tym, jak zespół był mocno krytykowany po słabym występie na własnym parkiecie z GTK Gliwice (49:60), wygrali pięć z sześciu rozegranych spotkań, pokonując na wyjazdach Trefla (+6), Arką (+20), Stal Ostrów (+10) oraz Śląska (+12). Na koniec stycznia Czarni przegrali na własnym parkiecie, po bardzo zaciętym spotkaniu z Zastalem 64:66 (rzutu na dogrywkę nie trafił Billy Ivey III), a trzy dni później po równie emocjonującym występie, zakończonym dwiema dogrywkami, zwyciężyli z beniaminkiem z Łańcuta 91:88. Warto zwrócić uwagę, że w decydujących momentach, Sokół był cały czas w grze, bowiem gracze Czarnych spudłowali cztery rzuty wolne (trzy z nich Jakub Musiał).



W pierwszym meczu obu drużyn rozegranym w Warszawie, legioniści zwyciężyli 70:63. W poprzednim sezonie mecz Czarnych z Legią w Słupsku był niezwykle emocjonujący, a do jego rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka, po tym jak trójkę z faulem w końcówce regulaminowego czasu trafił Raymond Cowels. Niestety w dodatkowych pięciu minutach gospodarze zapewnili sobie wygraną 96:90. Nasz zespół w XXI wieku jeszcze ani razu nie wygrał w hali Gryfia. Czarni wygrali tam wszystkich sześć rozegranych spotkań. Biorąc pod uwagę wszystkie występy obu drużyn, od czasu ich ostatniego awansu do Energa Basket Ligi, bilans jest nieznacznie korzystny dla Legii (3-2), przy czym wszystkie trzy zwycięstwa "Zieloni Kanonierzy" odnieśli w stolicy.



W najbliższym meczu trener Kamiński na pewno nie będzie miał do dyspozycji Geoffreya Groselle'a, który w meczu Pucharu Polski doznał kontuzji, która na kilka tygodni wyłączy go z gry. Na parkiet powinien już wrócić Grzegorz Kulka, dzięki czemu rotacja podkoszowa będzie lepsza niż w drugiej połowie meczu ze Startem. Na pozycji numer pięć będzie musiał występować, wraz z Darkiem Wyką, pozyskany niedawno Aric Holman. Po pożegnalnych występach w reprezentacji Polski do drużyny wrócił Łukasz Koszarek, z mocnym postanowieniem wywalczenia, na koniec kariery zawodniczej, ostatniego w karierze medalu mistrzostw Polski. Na pewno niesamowicie ciekawe dla kibiców będą pojedynki Koszarka z Schenkiem, który zresztą w ostatnich dniach trenował wraz z kapitanem Legii przy okazji przygotowań do meczów kadry z Austrią i Szwajcarią. Ostatnie mecze Legii nie były takie, jakich oczekują warszawscy kibice. Zespół, w którym doszło w ostatnich tygodniach mógł potrzebować trochę czasu na dotarcie się. Liczymy, że po dwutygodniowej przerwie od gier ligowych, wykorzystanej na intensywne treningi, Vinales, Garrett oraz Holman, lepiej rozumieć się będą z kolegami z zespołu.



Niedzielny mecz Czarnych z Legią rozpocznie się o godzinie 17:30 w słupskiej hali Gryfia. Na trybunach spodziewany jest komplet, blisko 2,5 tysiąca kibiców, którzy regularnie tworzą gorącą atmosferę. Wierzymy, że nasi gracze, przywykli do głośnego dopingu, poradzą sobie z presją publiczności i wywalczą cenne dwa punkty. Spotkanie będzie transmitowane w Polsacie Sport Extra od godziny 17:20.



GRUPA SIERLECCY CZARNI SŁUPSK

Liczba wygranych/porażek: 11-9

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 77,9 / 73,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,3%



Skład: Jakub Schenk, Billy Ivey III, Kacper Kozłowicz, Michał Oleksy (rozgrywający), Jakub Musiał, Maciej Olechnowicz, Bartosz Jankowski (rzucający), Michał Chyliński, Shavon Coleman, David Dileo, Gracjan Kołodziej, Jan Pluta, Jakub Wasilewski (skrzydłowi), Mikołaj Witliński, De'quon Lake, Paweł Leończyk, Szymon Sikora (środkowi)

trener: Mantas Cesnauskis, as. Łukasz Seweryn



Przewidywana wyjściowa piątka: Jakub Schenk, Billy Ivey III, Michał Chyliński, David Dileo, Mikołaj Witliński.



Najwięcej punktów: Billy Ivey III 181 (18,1), David Dileo 196 (śr. 9,8), Mikołaj Witliński 193 (9,7).



Ostatnie wyniki: Arka (d, 66:64), Stal (d, 66:90), Zastal (w, 85:93), Sokół (w, 69:83), Śląsk (d, 75:77), Legia (w, 70:63), Anwil (w, 79:70), King (w, 88:77), Spójnia (w, 83:69), Twarde Pierniki (d, 94:58), MKS (w, 95:94), Start (d, 82:60), Astoria (w, 59:86), GTK (d, 49:60), Trefl (w, 71:77), Arka (w, 68:88), Stal (w, 74:84), Zastal (d, 64:66), Sokół (d, 91:88), Śląsk (w, 74:86).



Ostatnie mecze obu drużyn:

30.10.2022 Legia Warszawa 70:63 Czarni Słupsk

26.03.2022 Czarni Słupsk d.96:90 Legia Warszawa

21.11.2021 Legia Warszawa 68:66 Czarni Słupsk

15.01.2018 Legia Warszawa 77:75 Czarni Słupsk

25.10.2017 Czarni Słupsk 83:75 Legia Warszawa

06.04.2003 Legia Warszawa 89:90 Czarni Słupsk

08.03.2003 Czarni Słupsk 91:66 Legia Warszawa

29.01.2003 Czarni Słupsk 103:69 Legia Warszawa

12.10.2002 Legia Warszawa 91:74 Czarni Słupsk

07.04.2002 Legia Warszawa 76:61 Czarni Słupsk

17.03.2002 Czarni Słupsk 89:73 Legia Warszawa

24.01.2002 Legia Warszawa 78:72 Czarni Słupsk

14.10.2001 Czarni Słupsk 78:68 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 12-14

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 7-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,9 / 78,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 68,6%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Billy Garrett, Travis Leslie, Aric Holman/Janis Berzins, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Travis Leslie 223 (śr. 13,9), Geoffrey Groselle 211 (10,6), Billy Garrett 166 (16,6), Kyle Vinales 68 (17,0).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86).



Termin meczu: niedziela, 5 marca 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Słupsk, ul. Szczecińska 99 (hala Gryfia)

Pojemność hali: 2454 miejsca

Ceny biletów: 32, 40, 41 i 65 zł (ulgowe) oraz 40, 48, 50 i 80 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra