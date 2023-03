KKS Kalisz rywalem Legii w półfinale Pucharu Polski

Pary: KKS Kalisz - Legia Warszawa Górnik Łęczna - Raków Częstochowa W drodze do półfinału Legia Warszawa wyeliminowała do tej pory Bruk-Bet Termalicę Nieciecza ( 3-2 po dogrywce ), Wisłę Płock ( 3-0 ), Lechię Gdańsk ( 2-2 k. 2-4 ) i Lechię Zielona Góra ( 3-0 ).

Komentarze (34)

+ dodaj komentarz

dodaj

Januszek - 11 minut temu, *.chello.pl No to pograne czuje odpowiedz

Fan Motoru - 26 minut temu, *.chello.pl Do tych co sie obawiają Kalisza, nie wiem na jakim farcie ta drużyna zaszła tak daleko w PP ale w lidze prezentują się na taką bardzo przeciętna drużynę drugoligowa, widziałem ich kilka razy i kiepsko to wyglądało z ich strony. Jeśli Legia zagra na 75% to z łatwością przyjedziecie ta ekipę. Tak czy inaczej życzę powodzenia. odpowiedz

Piknik z KKS Kalisz - 14 minut temu, *.play-internet.pl @Fan Motoru: Powiadasz, że KKS to przeciętna drużyna, a jednak jest na drugim miejscu w lidze. Coś się nie klei, co nie? odpowiedz

Fan Motoru - 44 sekundy temu, *.chello.pl @Piknik z KKS Kalisz: w 2 lidze jest około 8 drużyn na takim samym poziomie, cala liga jest dość specyficzna, prawie każdy może wygrać z kazdym wiec to ze akurat Kalisz jest na obecnie na 2 miejscu nie zmienia faktu że jest to przeciętna drużyna, z którą Legia nie będzie miała żadnych problemów. odpowiedz

WSL - 26 minut temu, *.orange.pl Rywal mocniejszy od Lechii ZG. ale do przejscia a tym bardziej ze jestesmy bardzo blisko finalu !!! odpowiedz

Nie podpalać się za bardzo - 31 minut temu, *.co.uk Oczywiście finał bez flag sektorowek opraw Można co najwyżej przynieść kubek świerszczy oczywiście na piechotę bo samochody są be. BĘDĄ CYRKI Z PEWNYM POJEBEM I JEGO WĄSAMI odpowiedz

tomi - 34 minuty temu, *.chello.pl Co wy się tak nastawiacie na finał? Trzaskowski i jego straż pożarna zakaze wnoszenia flag na stadion i nie wejdziemy na stadion tak jak Lech,bo jesteśmy tak samo poważną i NIEZALEŻĄ ekipą,a nie jak Raków.Rezerwujcie sobie alternatywe,stoliki i lokale w Centrum,na Pradze i saskiej kępie.Jeśli myślicie,że Trzaskowski odpuści to się mylicie.On ma jednoznaczne zdanie o Marszach Niepodległości i kibicach,to taka nowocześniejsza wersja Tuska,czyli Tusk 2.0 odpowiedz

o - 32 minuty temu, *.tpnet.pl @tomi: mecz jest w Kaliszu.... odpowiedz

tomi - 27 minut temu, *.chello.pl @o: Czytasz ze zrozumieniem? pisze o finale. odpowiedz

tomi - 17 minut temu, *.chello.pl @tomi: https://gol24.pl/prezydent-czy-straz-pozarna-kto-zawinil-w-sprawie-kibicow-echa-finalu-pucharu-polski-w-warszawie/ar/c2-16320813



W linku macie całą afera z flagami,jasno wynika,że Trzaskowski i jego ludzie chcieli wprowadzić zamieszanie pod stadionem i udało im się.Dodatkowo wiceprezydent Warszawy Kaznowska pisała na Twitterze: " Czy nakazaną w decyzji PSP „drożność wszystkich dróg ewakuacyjnych i pożarowych oraz „ sprawność urządzać technicznych” też rekomenduje Pan zignorować? Na przyszłość pytam."



Wszystko macie w linku.Jak myślicie co jest teraz na ręke Platformie? wszak na jesieni wybory,otóż burdy pod narodowym. odpowiedz

exsa - 34 minuty temu, *.orange.pl Marzenie sie spelnilo a teraz bedziemy myslec jak wywalczyc awans do finalu o Puchar - RP !!! odpowiedz

ws - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Mam nadzieję że opanujemy Narodowy 2 mają. odpowiedz

axlrose - 54 minuty temu, *.tpnet.pl Musi być awans, i tu nie gra roli że Kalisz pokonał Wrocław.

Jeszcze tylko czekam na:

"Pewne info, Raków odpuszcza i Łęczna w finale"

Jakoś tak spece tu pisali przed meczem medalików z Motorem i co? odpowiedz

Żmija - 56 minut temu, *.vectranet.pl No to pograne… odpowiedz

Aigel35 - 57 minut temu, *.centertel.pl U Nas to jest przy Ł3 a narodowy to kolejna wycieczka, choć niedaleka... odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 59 minut temu, *.btcentralplus.com Runjaic:'Bedzie trudny mecz.......' odpowiedz

Piter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie znalazłem żadnego buka, by postawić. A. Chciałem wszystko, co mam. To było tak oczywiście ustawione, że aż niemożliwe :-) odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Super. Będzie ciekawie zarówno na boisku jak i na trybunach. Niech wygra lepszy... czyli Legia :-D odpowiedz

Majke(L)o007 - 1 godzinę temu, *.93.162 Super :) Myślę, że na spokojnie wygramy przecież to jest drużyna z II ligi. Tak naprawdę wogole nie powinniśmy się zastanawiać czy awansujemy. Pytanie powinno brzmieć iloma golami wygramy!! Jeszcze raz podkreślam oni to II liga ! odpowiedz

KKsiak - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Majke(L)o007:

2 liga z Kalisza ktora cyknęła Śląsk Wrocław az 3 do 0 (LEGIA w lidze raptem 0 do0 )

WIDZEW LODZ po Karnych ( LEGIA 2 do 2 )

Górnik Zabrze po Karnych ( Górnik 3 do 2 wygrał)



Więc serio czy to takie pewne ? Widzimy się na meczu zapraszamy do Kalisza ! odpowiedz

method - 1 godzinę temu, *.orange.pl @KKsiak: Zgadzam się. Kalisz może zgotować niespodzianke. Powodzenia! odpowiedz

kryniek76 - 1 godzinę temu, *.. @KKsiak: idąc tym tropem ostatnia kolejka 0do0 z Naszą Olimpią Elbląg a jesienią ostatni mecz 3 w pi od Garbarnii odpowiedz

Gwidon - 22 minuty temu, *.aster.pl @kryniek76:

Polonię Warszawa też pyknęli spokojnie 3-0 u siebie odpowiedz

1971 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Finalista zgarnia parę milionów zł. To wystarczy aby grać poważnie. Kasa misiu , kasa. odpowiedz

Hejniek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Widzew ich olał, Górnik Zabrze ich olał, Śląsk ich olał , oby Legia ich nie olała.

Jeżeli Legia podejdzie do tego meczu na poważnie i z determinacja to jestem spokojny o awans.

odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czy my kiedyś zagramy w PP u siebie? odpowiedz

FI(LI)P - 1 godzinę temu, *.. @Rytm: Finał na Narodowym jest u siebie. odpowiedz

Bolo - 1 godzinę temu, *.97.62 @Rytm: zawsze final gramy u siebie odpowiedz

KAMIL - 1 godzinę temu, *.com.pl trochę pokory i szacunku żeby nie było płaczu jak nas przejdą odpowiedz

Simon - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Trzeba do tego podejść poważnie, bo tych, którzy podeszli mało poważnie, już w PP nie ma. odpowiedz

Grzesiek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Majówka będzie zarezerwowana odpowiedz

Nostradamus - 22 minuty temu, *.play-internet.pl @Grzesiek : Pycha kroczy tuż przed upadkiem. odpowiedz

Canal+ jest drogi - 1 godzinę temu, *.46.202 no i git..... odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.virtuaoperator.pl Pogromca drużyn z dupoklasy ;-) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.