Runjaić: Każdy mecz musimy zagrać na maksa

Piątek, 3 marca 2023 r. 13:06 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Pokazaliśmy w tym sezonie i w tej rundzie, że potrafimy dobrze grać w piłkę. To czego nam brakuje, to kontrola nad całym meczem. Pełna kontrola polega na tym, że próbujemy wychodzić wysoko do naszych przeciwników, ale to nie jest możliwe przez 90 minut - mówi przed sobotnim meczem z Górnikiem Zabrze trener Legii Kosta Runjaić.



- Stwarzamy sytuacje do strzelenia bramki. Jak nie ma przewagi na tablicy wyników, to ta kwestia zaczyna odgrywać dużą rolę. Ta umiejętność wyróżnia wielkie drużyny, niezależnie od wyniku, mają grę pod kontrolą i w tym kierunku podążamy.



- Lindsay Rose, Mattias Johansson, Makana Baku, Cezary Miszta i Kacper Tobiasz mają problemy zdrowotne i raczej nie pojadą do Zabrza. Ponadto było jasne, że kiedyś Filip Mladenović będzie musiał pauzować za czwartą żółtą kartkę. Zobaczymy jak jutro to rozegramy.





Napastnicy

- Carlitos i Pekhart są przygotowani. Mam duży wybór jeśli chodzi o napastników, są doświadczeni. Grają od niedawna, ale już udowodnili, że są bardzo ważnymi postaciami dla drużyny i myślę, że udowodnią to w przyszłości. Nie podjąłem dycyzji, czy obaj jutro wyjdą. Mamy za sobą ciężki mecz pucharowy, mamy długą ławkę, nie podjąłem decyzji, czy wyjdą we dwójkę na boisko.



Górnik Zabrze

- W Zabrzu spotkają się drużyny, których pojedynki mają bardzo długą tradycję. Dla Górnika to najważniejszy mecz w sezonie, więc na pewno czeka nas dobra atmosfera na stadionie. Będzie to intensywny mecz, drużyny będą bardzo zmotywowane. Górnik ma w swoim składzie bardzo dobrych zawodników. W poprzedniej rundzie sprawił nam trudności, więc od początku musimy grać na 100% przez całe 90 minut.



- Nie zajmowałem się specjalnie kwestią Lukasa Podolskiego przed tym meczem. To bardzo ważny gracz dla Górnika Zabrze, wyjątkowy wzór dla innych. W Ekstraklasie nie ma nikogo z porównywalnymi sukcesami. Ma przebłyski bardzo dobrej gry i pod tym względem może być porównywany z Josue. Mam wiele szacunku dla jego osiągnięć, cieszy się wielkim poważaniem w Niemczech, ale nie ukrywał, że czuje się związany ze swoją pierwszą ojczyzną, czyli Polską i przyczynił się tym do takiego porozumienia polsko-niemieckiego. Nie da się go nie lubić.



Nawrocki ofensywny i defensywny

- Jestem zadowolony z rozwoju Maika Nawrockiego. Nie mógł zagrać wielu pełnych spotkań w ubiegłym roku. Ma jeszcze trochę do nadrobienia jeśli chodzi o stronę fizyczną. W tej rundzie gra bardzo dobrze, widać jego jakość szczególnie w ofensywie, ale zadaniem środkowego obrońcy jest pilnowanie interesu z tyłu. Zaczęliśmy od formacji na 4 obrońców, teraz gramy na 3 obrońców i w tym momencie obrońcy mają też zadania ofensywne. Zakładamy, że powinniśmy dojść z Maikiem do stanu pożądanego, ale potrzebny jest czas - wszystkiego na razie da się zrobić. Musi jeszcze dużo się uczyć, nabierać doświadczenia. Nie możemy za bardzo się spieszyć w jego przypadku. Mało jest obrońców grających na jego pozycji, którzy byliby porównywalnie dobrzy w ofensywie, tak panowali nad piłką. Krok po kroku, to będzie atrakcyjny gracz dla innych rynków.



Pierwsze 5 ligowych meczów i starcie w pucharze były dla trenera bardzo istotne przed startem rundy wiosennej. Udało się przez ten okres przejść bez żadnej porażki, 4 wygrane 2 remisy - bardzo dobry bilans, który pozwoli utrzymać wysoką morale w drużynie? Czy jednak duża strata do Rakowa trochę psuje ten nastrój?



- Morale w drużynie są fantastyczne. Chłopcy w siebie mocno wierzą i zrobią wszystko, by rywalizacja w Ekstraklasie nadal była zacięta. W pucharze jesteśmy w półfinale, dla zawodników to ważne, byśmy w tych rozgrywkach odgrywali ważna rolę. Raków rozegrał świetną pierwszą rundę. Redukowanie tej różnicy to nasze zadanie. Jeśli chodzi o średnia punktów na mecz, to średnia się poprawiła, mamy teraz powyżej dwóch i jak będziemy na tym poziomie, to będziemy zajmować czołowe pozycje w lidze. Średnia Rakowa w tej rundzie jest nieco gorsza, ale w dalszym ciągu to wysoka średnia. Mamy 5 meczów rozegranych, dwóch punktów brakuje, ale taka jest piłka nożna. Teraz najważniejsze są kolejne trzy mecze do przerwy na mecze reprezentacji. Patrzymy na siebie, wiemy, że oprócz Rakowa są tez inne drużyny - każdy mecz musimy zagrać na maksa i tego oczekuję od drużyny.



Puchar Polski

Czekaliśmy z napięciem na wyniki losowania. Gra w półfinale dla każdej drużyny jest czymś szczególnym. Było mi obojętne kogo wylosujemy, bo chcemy dojść do finału i go wygrać. Jak trenowałem Pogoń Szczecin, to graliśmy w pucharze w Kaliszu i w dziwnych okolicznościach ten mecz przegraliśmy. Wiemy co nas czeka, mam czas by odpowiednio się przygotować, ale przed tym spotkaniem czeka nas wiele innych ciekawych spotkań.