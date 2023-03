Gaul: Chcemy się przełamać i sprawić niespodziankę

Czwartek, 2 marca 2023 r. 22:08 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Czuć w szatni, że zawodnicy cieszą się na ten mecz. Wiemy, ile biletów jest już sprzedanych, a ile jeszcze może być. Będziemy mieli fajną atmosferę w sobotę wieczorem. Każdy piłkarz czeka i cieszy się na taki moment - powiedział przed sobotnim spotkaniem z Legią trener Górnika Zabrze, Bartosch Gaul.









- Ciężko powiedzieć, czy wygrana ze Stalą będzie dla nas przełomowa. Atmosfera po takim meczu jest dobra. Wiedzieliśmy, że już od dłuższego czasu nie wygraliśmy. Chcemy dalej zdobywać punkty, ale nie mogę obiecać, że przełamaliśmy się na dobre. Liczymy na to, że będzie lepiej i pracujemy nad tym. Z dołka wychodzi się powoli. Idziemy z nadzieją w dobrym kierunku.



- Mecz z Rakowem to była lekcja dla nas, ale pamiętajmy, że nie byliśmy w najlepszym nastroju. Wszystko szło pod górkę i było ciężko. Teraz chcemy wykorzystać ten mecz u siebie i to co się działo w Mielcu. Chcemy to wszystko połączyć, by nie wydarzyło się to samo, co z Rakowem parę tygodni temu.



- Wiem, że wygraliśmy w tym sezonie tylko dwa mecze u siebie. Odpowiadając na pytanie, czy jest szansa na przełamanie w meczu z Legią? Oczywiście, że tak. Po zwycięstwie zawsze czuje, że jest to możliwe. Patrząc na naszą ligę, to co tydzień pojawia się jakaś niespodzianka i liczymy, że my taką sprawimy. Chcemy się u siebie przełamać w tym spotkaniu, bo wiemy jaki to mecz i jakie ma znaczenie.



- Fajnie by było, jakbyśmy zagrali w sobotę podobnie, jak w pierwszym spotkaniu przeciwko Legii. Wtedy jednak sytuacja mentalna była inna. Myślę, że to się trochę poprawia. Mam nadzieję, że ten mecz ze Stalą dał nam tyle pozytywnej energii, że pójdziemy z tą intensywnością do przodu. Sytuacje są inne, ale chcemy iść w tym kierunku, by zaskoczyć Legie jak w poprzednim spotkaniu, tylko na innych warunkach.



- W Polsce pojawiło się określenie na Josue, by "dać mu plaster". Widziałem jego liczby i wiadomo, że naszym zadaniem będzie, żeby go "wygasić". Jest bardzo wartościowym i kluczowym zawodnikiem dla Legii. Rozważamy różne opcje, jak go zatrzymać, ale nie chcemy nic zdradzać i pomagać w przygotowaniach.