7-9.03: Rozkład jazdy

Małgorzata Karbownik i Łukasz Gutkowski wezmą udział w pierwszych w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, które odbędą się w Kairze. Na Mistrzostwach Europy w strzelectwie w Tallinie startować będzie Tomasz Bartnik. Z kolei na ME juniorów w tym samym mieście rywalizować będzie dwoje legionistów - Wilhelmina Wośkowiak i Maciej Zygmuntowski. Rozkład jazdy: 08.03 g. 17:30 Legia U14 - MKS Polonia Warszawa 09 [sparing, LTC 7]

