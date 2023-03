Plus miesiąca

Plus lutego: Maik Nawrocki i Yuri Ribeiro

Czwartek, 2 marca 2023 r. 14:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W lutym Legia Warszawa rozegrała cztery spotkania ligowe, z: Zagłębiem Lubin (2-1), Cracovią (2-2), Piastem Gliwice (1-0) i Widzewem Łódź (2-2), oraz jedno - w 1/4 Pucharu Polski z Lechią Zielona Góra (3-0). Do naszego zestawienia dołożyliśmy również potyczkę styczniową z Koroną Kielce (3-2). Najlepsi w tym miesiącu okazali się Maik Nawrocki i Yuri Ribeiro. Gratulacje!



W lutym oraz jednym styczniowym meczu najlepsza była dwójka stoperów. Polak, jak i Portugalczyk otrzymali plusa w każdym meczu oprócz spotkania pucharowego, gdzie dostali neutralną notę. Nawrocki pokazuje, że oprócz dobrej gry w defensywie, potrafi świetnie podłączyć się do ofensywy. Jego chęć gry do przodu wiąże się ze zwiększoną liczbą błędów, których powinien się wystrzegać. Trzeba jednak pamiętać, że stoper ma zaledwie 22 lata, więc ma jeszcze czas, aby wyeliminować błędy. Tyle samo pozytywnych not przyznaliśmy Ribeiro, który zaskoczył bardzo dobrą dyspozycją. Portugalczyk błyszczy po przesunięciu na środek obrony. W defensywie rzadko popełnia błędy, a oprócz tego jest wartością dodatnią dla zespołu w ofensywie. Jedną pozytywną ocenę mniej od obrońców otrzymał Paweł Wszołek, który w tym roku strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Te świetne liczby pokazują, że skrzydłowy jest w gazie.



Najniżej w naszej klasyfikacji znaleźli się Filip Mladenović oraz Ernest Muci, gdyż obaj zgromadzili cztery negatywne noty. Serb jest zupełnie bez formy. Popełnia proste błędy, a dodatkowo nie daje za wiele zespołowi w ofensywie. Albańczyk również nie błyszczy, przez co dziwi fakt, że trener Kosta Runjaić tak ochoczo na niego stawia. Co prawda Muci strzelił gola w Lubinie, ale poza tym trudno byłoby zapamiętać jego lutowe występy.



Pełna klasyfikacja:



Maik Nawrocki⁣ – 5

Yuri Ribeiro⁣ – 5

Paweł Wszołek⁣ – 4

Josue⁣ – 3

Artur Jędrzejczyk⁣ – 3

Tomas Pekhart⁣ – 3

Igor Strzałek⁣ – 3

Bartosz Kapustka⁣ – 3 / 1

Dominik Hładun⁣ – 2

Bartosz Slisz⁣ – 2 / 1

Carlitos⁣ – 1 / 1

Patryk Sokołowski⁣ – 1 / 1

Kacper Tobiasz⁣ – 1 / 1

Rafał Augustyniak⁣ – 1

Mattias Johansson⁣ – 1

Robert Pich⁣ – 1

Maciej Rosołek⁣ – 3

Filip Mladenović⁣ – 4

Ernest Muci⁣ – 4