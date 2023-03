Doping w Zielonej Górze [VIDEO]

Środa, 1 marca 2023 r. 22:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zapraszamy do obejrzenia 15-minutowego filmu z dopingiem kibiców Legii, którzy we wtorek stawili się w Zielonej Górze, by wspierać swoją drużynę w walce o półfinał Pucharu Polski.









SONDA Na kogo chcesz żeby trafiła Legia w półfinale Pucharu Polski? Górnik Łęczna KKS Kalisz Raków Częstochowa