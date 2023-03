Wygrana Rowińskiej w deblu w Porto Alegre

Tenisistka Legii, Malwina Rowińska (77 ITF U-18) awansowała do finału gry podwójnej, w parze z Japonką, Sarą Saito turnieju ITF juniorów J300 w Porto Alegre. W nim zaś legionistka z Japonką pokonały Anastasię Grechkinę i Naomi Xu 6-4, 6-1. W singlu Malwina odpadła w 1/8 finału z Koreanką, Yujin Kim. Wyniki Rowińskiej w singlu: I runda: Malwina Rowińska - Cecilia Costa (Brazylia) 6-2, 3-6, 6-0 1/8 finału: Malwina Rowińska - Yujin Kim (Korea) 2-6, 6-4, 4-6 Wyniki Rowińskiej w deblu: I runda: Malwina Rowińska/Sara Saito (Japonia) - Yujin Kim (Korea)/Sage Loundon (USA) 6-4, 5-7, 10-5 1/4 finału: Rowińska/Saito - Francesca Gandolfi/Greta Greco Iucchina (Włochy) 6-1, 6-4 1/2 finału: Rowińska/Saito - Piper Charney (USA)/Mayu Crossley (Japonia) 7-6(6), 6-2 Finał: Rowińska/Saito - Anastasia Grechkina/Naomi Xu (Kanada) 6-4, 6-1

