24. urodziny obchodzi dzisiaj piłkarz Legii Warszawa, Bartosz Slisz. Do stołecznego zespołu trafił zimą 2020 roku. Zadebiutował 4 marca w wygranym 2-0 wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk. Łącznie rozegrał 121 spotkań, w których zdobył 4 bramki. Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia, wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów.

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.95 Sto Lat BYKU !! zdrowia i powodzenia w Legii. najlepszego ! odpowiedz

edd85 - 3 godziny temu, *.plus.pl 100 lat ryju, życzę Tobie dobrej formy i powołania do kadry a Legii żeby na Tobie dobrze zarobiła. Elo odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Wszystkiego Dobrego ! Mistrzostwa Polski też !

Świetny Grajek. Długo u nas nie pogra... odpowiedz

waLić ! goLe ⚽️i wygramy ! - 4 godziny temu, *.168.183 Zdrowia!I goLa w 90 minucie dla Legii dajâce skromne aLe bezcenne zwyciéstwo, dajâce szanse na mistrzostwo! odpowiedz

