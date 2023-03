Półfinał PP 4 kwietnia

Poniedziałek, 6 marca 2023 r. 17:25 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono terminarz 1/2 finału Pucharu Polski. Legia Warszawa zmierzy się wówczas na wyjeździe z KKS-em Kalisz. Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek, 4 kwietnia o godzinie 20:30.



Najbliższe mecze Legii:

12.03. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Stal Mielec

17.03. (PT) 20:30 Radomiak Radom - Legia Warszawa

01.04. (SO) 17:30 Legia Warszawa - Raków Częstochowa

04.04. (WT) 20:30 KKS Kalisz - Legia Warszawa









