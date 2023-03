Marek Kania tuż za podium w sprincie drużynowym na MŚ

W czwartek wieczorem w holenderskim Heerenveen odbył się sprint drużynowy podczas Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie szybkim. Polacy, w składzie Marek Kania , Piotr Michalski i Damian Żurek byli bardzo blisko wywalczenia brązowego medalu. Zabrakło do niego 0,4 sekundy. Zwyciężyli Kanadyjczycy, przed Holendrami, Norwegami i Polakami. Dzisiaj Marek Kania startować będzie w wyścigu na 500 metrów. Klasyfikacja MŚ w sprincie drużynowym: 1. Kanada 1:19.26 min. 2. Holandia 1:19.67 min. (+0.41s) 3. Norwegia 1:19.80 min. (+0.54s) 4. Polska 1:20.21 min. (+0.95s) 5. Niemcy 1:21.01 min. (+1.75s) 6. USA 1:21.02 min. (+1.76s) 7. Kazachstan 1:22.90 min. (+3.64s) 8. Chiny DNF

