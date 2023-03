Komentarze (24)

Po(L)ubiony - 1 minutę temu, *.autocom.pl Karny nam się należał, jak psu micha. Coś szybko Frankowski wyciąga kartki. Obyśmy nie kończyli w dziesiątkę. odpowiedz

As - 11 minut temu, *.161.196 I gdzie te wpisy że Muci najgorszy? Dla mnie najlepszy w pierwszej połowie

odpowiedz

(L) uz - 11 minut temu, *.inetia.pl Rosołek na ławie to już pozytywne rozpoczęcie meczu. Żeby z niego było coś pozytywnego, chociaż pewności nie ma że będzie, to musi dojrzewać częściowo na ławie. W przeszłości coś strzelał , jeśli wpadał na murawę w trakcie. Plącząc się całymi meczami po murawie bez efektów to może stać się tylko towarem drugiej świeżości, niesprzedawalnym za jakieś sensowne pieniądze. odpowiedz

On - 14 minut temu, *.centertel.pl Ty szmato legijna odpowiedz

Pawel - 10 minut temu, *.vectranet.pl @On:

Wyjmij palca z dupy kolegi i won do siebie odpowiedz

Strzał - 20 minut temu, *.co.uk Strzałek i CarLitos Muci go home. Ze odpowiedz

elo - 35 minut temu, *.vectranet.pl https://strims.top/GornikZabrzeLegiaWarszawa.php?source=1 odpowiedz

HOOLS BATERIA - 50 minut temu, *.autocom.pl MISTRZEM POLSKI JEST LEGIA LEGIA NAJLEPSZA JEST LEGIA TO JEST POTĘGA LEGIA CWKS odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Niech żyje nam rezerwa he odpowiedz

Rynio - 1 godzinę temu, *.com.pl Ławka "zabija"!!! odpowiedz

Karo(L) - 1 godzinę temu, *.aster.pl Na strumyku odpowiedz

Piotrus - 1 godzinę temu, *.. Czy ktoś poratuje linkiem do meczu? odpowiedz

Ławka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Podajta chłopy linka odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jedziemy z nimi na pełnej i na ostro panowie. Po zwycięstwo i 3 punkty do boju marsz Legio Warszawa!!! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

WETERAN - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl "Apetycznie " dziś wygląda zestaw Legii : rosołek i kapustka a na deser kisiel .Oby tylko Górnik się nie "rozsmakował".???????? odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Nawrocki

Wszołek ... Slisz ... Kapustka ... Ribeiro

Josue

Muci ... Carlitos

WYGRAMY :)

odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 I znów zaczynamy w osłabionym składzie. Trener jest ślepy lub głupi!!! Muci won!!! odpowiedz

Michu - 2 godziny temu, *.chello.pl @majusL@legionista.com: pewnie, rosołek lepszy odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 @Michu: o niebo lepszy. Waleczny zaangażowany I zapie...ala do ostatniego gwizdka. No i Polak ???????? odpowiedz

Mioduski - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @majusL@legionista.com: Od waleczności i zapier**lania to jest np.Slisz. Rosołek to drewno bez talentu. Muci nawet bez formy jest od niego lepszy, bo ma technikę i strzał z dystansu i przynajmniej jest szansa, że coś z tego wykorzysta. Rosołek niech poszuka sobie innej pozycji, gdzie wystarczy bieganie i zaangażowanie. odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 @Mioduski: o kolejny fachowiec. Haha odpowiedz

Michu - 46 minut temu, *.chello.pl @majusL@legionista.com: co z tego że zapierdala jak zapierdala bez celu. Niech idzie na bieżnie albo magazyn. Tak, Rosolek to polak. Jak nie miałeś pewności to szybciej bys sprawdził na wiki. Ale co z tego, że polak? Czyli jak Muci strzeli to kręcisz nosem bo to nie polak? odpowiedz

Michu - 14 minut temu, *.chello.pl @majusL@legionista.com: dalej rosolek lepszy od Muciego? odpowiedz

