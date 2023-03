Komentarze (53)

Zzp - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Frankowski ewidentnie miał problem z zalogowaniem się na stronę PGG. Josue z kolei chyba jednak chce u nas zostać. Jak już wcześniej pisałem, Hładun mimo sympatii dla młodych ,na ten moment nr1. odpowiedz

(L) uz - 2 godziny temu, *.inetia.pl No i była tak jak napisałem w komentarzu po wyznaczeniu tego palanta na sędziego meczu. To mimo wszystko jedyny spośród obecnego składu sędziowskiego tak skrajnie antylegijny, część kibiców już go widocznie zapomniała , to się przypomniał.

Ale misja nie do końca mu wyszła , bo kiedyś z łatwością potrafił wypaczyć wynik w 100 % i odkręcić wynik. Teraz trochę mu nie wyszło bo Legia jednak wygrała. Może się starzeje, a może , jak go znowu nie odsuną od sędziowania Legii, to pokaże stare , znane oblicze przy kolejnej najbliższej okazji. Ale Josue z jego głupotą zaczynam mieć już dość, jak się w marcu nie dogadają z kasą to - ja nie zapłaczę. Jakiś komin płacowy za grę w co drugim meczu? No nie... odpowiedz

R1958 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Temu gwiazdorowi Jose to powinni dodawać do żarcia coś na uspokojenie lub dać mu odpocząć że trzy mecze bo zachowuje się jak dzieciak na podwórku, inna sprawa to menda sedziowska odpowiedz

Arczi - 3 godziny temu, *.chello.pl jest zajefajnie ale niech ktoś przemówi temu gwiazdorowi do rozsądku odpowiedz

Luki - 3 godziny temu, *.206.172 To ile doliczy? Powinno być 7 a będzie 10... odpowiedz

Cudny Zenon - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Josue miał pomroczność jasną? odpowiedz

Zbycho(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl Po co było wpuszczać Rosołka. Gdyby grał nadal Muci byłby lepszy pożytek. Atu jeszcze 7 minut. Przedłuży się do 9. odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.autocom.pl Zastąpienie Muciego Rosołkiem, to kryminał. Sędziowanie - drugi. odpowiedz

Miki55 - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie pamiętam meczu sędziowanego przez niego, w którym Legia nie była ukarana rzutem karnym lub kończyła mecz w pełnym składzie

odpowiedz

wwwojtecky (L) - 3 godziny temu, *.netfala.pl Panie Trener, zmiany kryminał!!!

Zdjąć Muciego (b. dobry mecz) i Tomasa i wstawić Carlitosa i Rosolka??? WTF???

Carlitos ile pograł? Rosołek niestety nadal gra piach..

odrębny temat sedzia.. brak czerwieni dla tego zje.a Hurka????

Odrębny temat Josue i jego durne zachowanie. Nie pierwszy raz.

odpowiedz

HIMAN - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Tylko czekał na pretekst żeby dać kartkę. Zamiast za wybicie zębów dać to dał gościowi ,który protestował po prostu słusznie. Facet nie przewidział tylko tego ,że gość jest wyjątkowo złośliwy i ma określone zadania co do Legii i za wykłócanie da czerwoną, a za wybicie dwóch przednich zębów nie. Nie wiem jak tam w Portugalii Panie Josue ale u nas to normalne w piłeczce.Z namy to od lat odpowiedz

Luki - 3 godziny temu, *.206.172 Kopnięcie bez piłki... żółta

Łokiec i wybite dwa zęby żółta

Symulator Josue żółta

Symulator z Górniak chwilę później bez kartki...

Taa zero druku odpowiedz

Atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl NAjbardziej antylegijny sędzia w historii polskiej ligi. odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 3 godziny temu, *.orange.pl Na temat tego chama z Torunia to nie chce mi się już pisać. Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na zachowanie Josue. Żałosne i prowincjonalne. Słabe to było, odpowiedz

Zbycho(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jose powinien ponieść karę finansową za te pajacowanie. Nie powinien dawać pretekstu sędziemu aby ten wyciągał kartki. Co innego kartki za walkę. Pajac już kilkakrotnie nam namieszał. odpowiedz

LW - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Zbycho(L): przyjrzyj się dobrze był faul na Josue.A Frankowski już drukuje. odpowiedz

(L)gbt - 3 godziny temu, *.chello.pl @LW: ochłoń :) odpowiedz

Januszek - 3 godziny temu, *.chello.pl Augystynaik murawy juz nie bedzie gryzc xd odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Frankowski Frankowskim,ale ten debil na koniec sezonu więcej punktów na odbierze niż przysporzy. odpowiedz

Byniu - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Josue symulował ale czerwona powinna być wcześniej za uderzenie łokciem. Pisałem o tym wcześniej ,że ten sędzia celowo robi to co robi to zaraz odezwało się kilku miłośników jedynie słusznej poprawności, że na pewno nie celowo tylko, że jest słaby itd. To wygląda na działanie z premedytacją odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl To jest cyrk ten " sędzia" Mioduski jutro pozwać PZPN i "sędziego" do prokuratury. Augustyniak 2 zęby stracone i tylko żółta kartka... to kryminał. Gwiżdże tylko dla Górnika. odpowiedz

Andi - 3 godziny temu, *.as13285.net Ewidentna kartka. Wcześniej już trochę pajacował podobnie ja Slisz gorąca głowa. odpowiedz

WBA - 3 godziny temu, *.241.92 I się zaczyna ... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.orange.pl największe osłabienie drużyny to Slisz na boisku Sokołowski wciąga go nosem. odpowiedz

(L) uz - 3 godziny temu, *.inetia.pl Ten pajac z miasta Maslaka już coś w przerwie wymyśla żeby odkręcić wynik. Wyduma jakiegoś karnego z czapy, wykartkuje 4-5 legionistów, pozwoli kopać po nogach bez ograniczeń. Znowu będzie klub musiał pisać do pzpn żeby jełopa nie wyznaczać do sędziowania meczów Legii i kolejny prezesunio komitetu centralnego znowu będzie się odszczekiwać że klub nie może dyktować warunków itd.itd... I tak w kółko. odpowiedz

Januszek - 4 godziny temu, *.chello.pl Rosolek i śkisz na lawce i od razu widac gre…. Kudlaty wywalic rych dziadow na lato i jakos to bedzie odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Zmiany

Carlitos za Pekharta

Rosołek za Ribeiro

Strzałek za Kapustke

LEGIA MISTRZ !

odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Z Górnika jeden kopie naszego Josue bo się cieszą z gola i dostaje tylko żółtą kartkę.... wstyd PZPN. Jakby to zrobił któryś z Legionistów to na pewno była by czerwona. Wstydź się "sędzia". Jazda z nimi Legio Warszawa na pełnej k. Tylko zwycięstwo Hej Legio tylko zwycięstwo!!! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Xymoxian - 4 godziny temu, *.icpnet.pl Nowa jakość w piłce. Jak drużyna cieszy się z gola trzeba podejść i sprzedać kopa z frustracji. Przecież za to jest tylko żółta kartka, więc spoko, po co się hamować. odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.autocom.pl Karny nam się należał, jak psu micha. Coś szybko Frankowski wyciąga kartki. Obyśmy nie kończyli w dziesiątkę. odpowiedz

As - 4 godziny temu, *.161.196 I gdzie te wpisy że Muci najgorszy? Dla mnie najlepszy w pierwszej połowie

odpowiedz

(L) uz - 4 godziny temu, *.inetia.pl Rosołek na ławie to już pozytywne rozpoczęcie meczu. Żeby z niego było coś pozytywnego, chociaż pewności nie ma że będzie, to musi dojrzewać częściowo na ławie. W przeszłości coś strzelał , jeśli wpadał na murawę w trakcie. Plącząc się całymi meczami po murawie bez efektów to może stać się tylko towarem drugiej świeżości, niesprzedawalnym za jakieś sensowne pieniądze. odpowiedz

Strzał - 4 godziny temu, *.co.uk Strzałek i CarLitos Muci go home. Ze odpowiedz

elo - 4 godziny temu, *.vectranet.pl https://strims.top/GornikZabrzeLegiaWarszawa.php?source=1 odpowiedz

HOOLS BATERIA - 5 godzin temu, *.autocom.pl MISTRZEM POLSKI JEST LEGIA LEGIA NAJLEPSZA JEST LEGIA TO JEST POTĘGA LEGIA CWKS odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Niech żyje nam rezerwa he odpowiedz

Rynio - 5 godzin temu, *.com.pl Ławka "zabija"!!! odpowiedz

Karo(L) - 5 godzin temu, *.aster.pl Na strumyku odpowiedz

Piotrus - 5 godzin temu, *.. Czy ktoś poratuje linkiem do meczu? odpowiedz

Ławka - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Podajta chłopy linka odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl Jedziemy z nimi na pełnej i na ostro panowie. Po zwycięstwo i 3 punkty do boju marsz Legio Warszawa!!! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

WETERAN - 6 godzin temu, *.tpnet.pl "Apetycznie " dziś wygląda zestaw Legii : rosołek i kapustka a na deser kisiel .Oby tylko Górnik się nie "rozsmakował".???????? odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Nawrocki

Wszołek ... Slisz ... Kapustka ... Ribeiro

Josue

Muci ... Carlitos

WYGRAMY :)

odpowiedz

majusL@legionista.com - 6 godzin temu, *.174.42 I znów zaczynamy w osłabionym składzie. Trener jest ślepy lub głupi!!! Muci won!!! odpowiedz

Michu - 6 godzin temu, *.chello.pl @majusL@legionista.com: pewnie, rosołek lepszy odpowiedz

majusL@legionista.com - 6 godzin temu, *.174.42 @Michu: o niebo lepszy. Waleczny zaangażowany I zapie...ala do ostatniego gwizdka. No i Polak ???????? odpowiedz

Mioduski - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @majusL@legionista.com: Od waleczności i zapier**lania to jest np.Slisz. Rosołek to drewno bez talentu. Muci nawet bez formy jest od niego lepszy, bo ma technikę i strzał z dystansu i przynajmniej jest szansa, że coś z tego wykorzysta. Rosołek niech poszuka sobie innej pozycji, gdzie wystarczy bieganie i zaangażowanie. odpowiedz

majusL@legionista.com - 5 godzin temu, *.174.42 @Mioduski: o kolejny fachowiec. Haha odpowiedz

Michu - 5 godzin temu, *.chello.pl @majusL@legionista.com: co z tego że zapier...la jak zapier...ala bez celu. Niech idzie na bieżnie albo magazyn. Tak, Rosolek to polak. Jak nie miałeś pewności to szybciej bys sprawdził na wiki. Ale co z tego, że polak? Czyli jak Muci strzeli to kręcisz nosem bo to nie polak? odpowiedz

Michu - 4 godziny temu, *.chello.pl @majusL@legionista.com: dalej rosolek lepszy od Muciego? odpowiedz

