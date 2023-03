Runjaić: Czasami trzeba wygrać w taki sposób jak dziś

Pierwsza połowa była solidna, kontrolowaliśmy mecz. W drugiej połowie, po czerwonej kartce zrobiło się chaotycznie na boisku. Czasami trzeba wygrać w taki sposób jak dziś. Za nami ciężki tydzień, jesteśmy w półfinale PP. Zdobyliśmy 4 punkty i skupiamy się na kolejnych spotkaniach. Dystans do Rakowa jest nadal duży. Częstochowianie rozgrywają świetny sezon, a my musimy koncentrować się na własnej pracy i dalszym rozwoju. Wchodzimy w decydującą część, gdzie każdy punkt i zwycięstwo będzie miało wielkie znaczenie. Zachowanie Josue przy zejściu z boiska? - Josue jest naszym kapitanem, jest kluczowym zawodnikiem tego sezonu, ważnym i bardzo dobrym zawodnikiem. Uważam, że druga żółta kartka - choć tego nie widziałem jeszcze na powtórkach - była niepotrzebna. Sędzia nieco stracił kontrolę na meczem, a w jego pracy są bardzo ważne miękkie umiejętności, musi umieć rozmawiać z zawodnikiem takim jak Josue. Będzie nam go brakowało w kolejnym meczu. Nie skupiałem się na Josue w momencie gdy schodził z boiska, skupialiśmy się na tym co zrobić w tej sytuacji.

Kosta Runjaić (trener Legii): To nie był łatwy mecz. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo grać na wyjeździe z Górnikiem Zabrze, bo między tymi klubami jest wielka rywalizacja. Pamiętaliśmy o ubiegłym sezonie, gdy straciliśmy bramkę w doliczonym czasie gry i przegraliśmy. Wielki szacunek dla chłopaków, walczyli od początku do samego końca. Wygraliśmy i zachowaliśmy czyste konto. Zdobyliśmy bardzo ważne trzy punkty, szczęście też było po naszej stronie. Jestem szczęśliwy z tego zwycięstwa. Bardzo dziwnie grało nam się bez dopingu kibiców, którzy nawet na wyjeździe potrafią zrobić atmosferę.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Stop segregacji! - 1 godzinę temu, *.orange.pl Trzeba powiedzieć krótko i na temat, Frankowski to marny sędzia który nie powinien sędziować w ekstraklasie! Jest tyle innych ciekawych zawodów na świecie, jemu osobiście polecałbym ochroniarza w biedronce, tam może by się nadał! odpowiedz

arkadioso2812 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Stop segregacji!: ....a co byś chciał powiedzieć o meczu znawco. Jak Ci się podobał? Nie bronię sędziego bo sam bałem się jak poprowadzi to spotkanie (pamiętam z przed 2 lat!) , ale uważam że dał radę. Nie był stronniczy. Utarło się że Frankowski sędziuję przeciwko Legii. Dla mnie dziś pokazał, że UMIE sędziować obiektywnie!.Ja do niego nic nie mam (może tylko zamiast czerwonej to żółta dla GWIAZDORA!) odpowiedz

Korek - 35 minut temu, *.chello.pl @arkadioso2812: również uważam, że mógł udźwignąć ten mecz. Niestety, nie pokazał z premedytacją dwóch czerwonych kartek dla zabrzańskich siepaczy (wybite zęby Augustyniaka oraz świadomie skrobnięta łydka Josue).

Skoro jednak uważasz, że potrafi on sędziować obiektywnie, to pozostań na nieco dłużej ze swoimi rozważaniami... odpowiedz

Mati - 30 minut temu, *.fuz.pl @arkadioso2812: Piszesz, że nie bronisz sędziego, po czym piszesz: "Uważam że dał radę. Nie był stronniczy. (...) Dla mnie dziś pokazał, że UMIE sędziować obiektywnie!.Ja do niego nic nie mam (może tylko zamiast czerwonej to żółta dla GWIAZDORA!)" - zdecyduj się. Nie był stronniczy? Najpierw Josue kopany umyślnie, poza grą przez jakiegoś pajaca żółta kartka. No dobra poprzeczka postawiona wysoko, później typ zamaszystym łokciem wybija Augustyniakowi dwie jedynki i znowu tylko żółta - okej poprzeczka jest faktycznie wysoko. Chwilę później daje żółtą kartkę za dyskusje kapitanowi, a minutę później za symulkę w środku pola pokazuje drugą żółtą. Gość ewidentnie nie umie kontrolować spotkania, a kartki rozdaje jaki akurat ma humor. Nawet już pomijając kwestię czy sędziuje przeciwko Legii, to jest po prostu miernym arbitrem. odpowiedz

arkadioso2812 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Panie Trenerze.......prosimy o PLAN B , jak opuszcza boisko ,,GWIAZDOR,, Jozue (Oczywiście to Pan jest Trenerem i to Pan układa te klocki, ale nasz GWIAZDOR często zatrzymuje grę i cofa do tyłu. Inne drużyny ciągną do przodu i jaki jest efekt? BRAMY! A to jest Clou PIŁKI NOŻNEJ czyż nie? odpowiedz

zamknij sie - 44 minuty temu, *.comcast.net @arkadioso2812: dobrze zrobił, że powoli schodził. Jak tego nie rozumiesz to jesteś cymbał odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.90 Trener na własne życzenie spowodował, że + - ostatnie 20 minut LEGIA grała praktycznie ... bez napastnika w dodatku grając w osłabieniu . Takie posunięcie można porównać do ... "chorego tygrysa bez zębów" . Niech mnie nikt nie próbuje wmówić, że ...Rosołek jest .. napastnikiem . W LEGII jest on ..zatrudniony na etacie napastnika. Jakieś kryterium w świadku piłkarskim określającym pojęcie NAPASTNIKA obowiązuje. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.