Konferencja pomeczowa

Gaul: Wygrała drużyna bardziej doświadczona i skuteczna

Sobota, 4 marca 2023 r. 23:02 Woytek, źródło: Legionisci.com

Bartosch Gaul (trener Górnika): Szkoda tego wyniku, bo myślę że zagraliśmy w tej rundzie jeden z najlepszych meczów jeśli chodzi o wykonanie taktyczne. W defensywie pracowaliśmy bardzo intensywnie, mieliśmy sporo odbiorów, rozpracowaliśmy sobie taką sytuację, że czuliśmy na boisku, że możemy coś osiągnąć, ale po naszych 2-3 błędach Legia miała swoje okazje. Zaangażowanie było dobre. W pierwszej połowie Legia miała jedną sytuację, którą wykorzystała dzięki swojej jakości i doświadczeniu. Wygrała dziś drużyna bardziej doświadczona i skuteczna, a niekoniecznie lepsza w kolektywie.









Drugą połowę zaczęliśmy dobrze, mieliśmy sporo swoich sytuacji. Po czerwonej kartce dla Josue otworzyło nam się dużo sytuacji, ale brakuje nam wykończenia i skuteczności.



Plan Legii był jasny - dopuścić do dośrodkowania, żeby tam był Jędrzejczyk. My nie mamy takich zawodników, którzy by odpychali te dośrodkowania. Mecz okazał się przez to dla nas trudniejszy. Mieliśmy jednak sporo okazji, by coś z nich wykorzystać. Szkoda tego wyniku, bo zaangażowanie było jednym z lepszych w tej rundzie.



Jak trener oceni zachowanie Josue poza boiskiem?

Nie widziałem tego, ale słyszałem, że nie było to najładniejsze zachowanie. Jeżeli jest takie pytanie, to chcecie, żebym na nie odpowiedział prawdę. Myślę, że nie jest tajemnicą, że dużo ludzi i ekspertów mówi po meczu o nim. Nie chcę dziś oceniać przeciwników. Trzeba pochwalić sędziego, że wziął odwagę na siebie, bo dyskusji było mnóstwo. Ja już tę kartkę dałbym wcześniej, gdy VAR był sprawdzany. Sędzia nie dał ze sobą dyskutować - miał swoje powody i ciesze się, że miał odwagę to zrobić.