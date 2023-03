Niezawodny Czech

Sędziowie

Główny: Bartosz Frankowski

Asystent: Marcin Boniek

Asystent: Jakub Winkler

Techniczny: Sylwester Rasmus



13 - 52 minuty temu, *.216.43 Jutro Pogoń jedzie z Rakowem i szansę rosną... odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ślepy uj z gwizdkiem i uje z Zabrza wyjątkowo smakuje ta wygrana. odpowiedz

Wolfik - 42 minuty temu, *.mm.pl @Hiszpan: Wygrana w Zabrzu zawsze smakuje. A Frankowski nie jest ślepy, tylko zwyczajnie nie radzi sobie z sądziowaniem takich spotkań. nie pierwszy raz "dał ciała". odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo Legia. Drużyna walczy a drewniany Pekhart daje radę.

Sędziowanie to kpina.Dwa wybite zęby i za to żółta kartka.Powiedzieć, że sędzia w tym meczu nie dał rady to jak nic nie powiedzieć.

W sumie jaka liga takie sędziowanie.

Josue niby taki dobry, ma te podania i wrzutki z rzutów rożnych ale ostatnio przesadza z tym pajacowaniem.I niech już nie strzela rzutów wolnych bo to za darmo oddanie piłki rywalowi.Po tych jego strzałach z rzutów wolnych nie ma żadnego zagrożenia.

Matt - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Bardzo dobry ruch z ponownym pozyskaniem Pekharta. Facet nie gra fajerwerków, ale robi swoje jak mało kto. Oczywiście piłkarz tego typu nie dostanie zbyt wielu pochwał od kibiców, ale jak się zatnie na 3 spotkania, to będzie drewniakiem momentalnie :) Dzięki Thomas za to, że wróciłeś i dzięki osobie odpowiedzialnej za transfer, że wpadła na taki pomysł. odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.90 Gratulacje dla LEGII , która w dzisiejszym meczu miała jednocześnie dwóch przeciwników na boisku , piłkarzy drużyny przeciwnej oraz ... sędziego. Najbardziej poszkodowani w tym meczu piłkarze to Augustyniak - który stracił dwa zęby oraz ... Josue , który nie dość , że został kopnięty bez piłki to jeszcze otrzymał dwie żółte kartki , w konsekwencji zamienione na czerwoną . Na tych dwóch przykładach widać stronniczość sędziego. W/g mnie za tych poszkodowanych zawodników sędzia powinien dostać dwie czerwone kartki , skutkującymi odsunięciem od sędziowania do końca sezonu. W tym raju jest to ... wręcz nie możliwe. odpowiedz

Beck - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Taka gra Legii to totalna kompromitacja.Górnik to jedna ze słabszych drużyn ligi.Tymczasem od strzelenia gola,Legia zastosowała tzw. obronę Częstochowy.Zdecydowana większość naszych "piłkarzy" cechuje małe zaangażowanie w grze.Uważam,że trener powinien porozmawiać z Josue.Maniery ma gwiazdorskie,tymczasem opóźnia każdą akcję, wykonywanie rzutówwolnych w jego wykonaniu to zwykła parodia.Poważnie zastanowiłbym się nad przedłużeniem z nim kontraktu,jeżeli będzie żądał wyższego uposażenia. Rozumiem,że wystawianie Rosołka jest na wyraźne życzenie prezesa to tylko chęć Jego sprzedaży. Prawdziwym bohaterem meczu był bez wątpienia Augustyniak. Jego zachowanie powinno zostać wzorcem postępowania dla kolegów z drużyny. odpowiedz

Zlb - 5 minut temu, *.t-mobile.pl @Beck: Nie oglądaj,nie kibicuj i masz problem z głowy!!!A jeżeli taki trener z Ciebie składaj cv na trenera i prowadź¡!!!! odpowiedz

Hugon - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Drukarz nie dał dzisiaj rady.Zob odpowiedz

arkadioso2812 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Thomas. Ucieszyłem się gdy zobaczyłem, że wróciłeś do Legii. Jesteś Kozak!! Trochę punktów uratowałeś dla naszego klubu. Dzięki! Jestem przekonany że jeszcze wiele bramek strzelisz dla LEGII!!! Jesteś prawdziwy SNAJPER! odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 2 godziny temu, *.chello.pl Ciężki bòj Legią,ma trzy punkty gòrnik c... odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Brawo Jędza za wypowiedź dla Anal+... Na temat sędziego...a ja bym z nerwów powiedział prawdę.... ale brawo Jedzą za opanowanie.....je..ć PZPN i Frankowskiego... odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Przedwcześnie tą urwę z gwizdkiem pochwaliłem po pierwszej połówce, że 1,5 roku rozbratu jej pomogło..

Najważniejsze jest zwycięstwo!!!!

Tylko (L)!!! odpowiedz

Duarte - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wyznaczenie na taki mecz Frankowskiego to prowokacja. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Górnik Zabrze..... życzymy Wam kochani mocno spadku.....i Tobie Bartoshu Gulu czy jakoś tak. odpowiedz

Doktor Albanii - 2 godziny temu, *.chello.pl @Michał: ..wolisz,żeby za porządny klub z potencjałem, kibicami, stadionem wjechał Górnik Łęczna czy Termalica ? A może Sandecja Nowy Suncz czy Puszcza Niepołomice? odpowiedz

Dens - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Doktor Albanii: A co tutaj jest do wolenia ?Jak mają spaść to spadną. Należy im się. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Doktor Albanii: O panie doktorze to może wstawisz 2 zęby Rafałowi po tym meczu....ja mam takie mecze w dupie....to nie było sędziowanie obiektywne. O czy Ty do mnie piszesz dziecko odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Dens: No i o to chodzi. Niech oddają Rafałowi za 2 zęby.....sk......y odpowiedz

Andrzej - 32 minuty temu, *.tpnet.pl @Doktor Albanii: Wolę , żeby za Górnika wjechał do Ekstraklasy Zagłębie Sosnowiec (choć teraz mają trochę mało punktów w tabeli pierwszej Ligi - ale jeszcze jest szansa) . odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Podolski.... miałem do ciebie szacunek... bo mam rodzinę w Niemczech i bardzo mocno lubiłem ciebie i Miro Klose....ale już cię nie lubię.... zawsze kibicuję LEGII i Niemcom też.. ale już cię nie lubię... Pozdrawiam odpowiedz

kuba83urs - 2 godziny temu, *.chello.pl Josue jest jednak pier...niety. A zmiana Muciego na Rosołka? Toc to majstersztyk. Ogromne brawa dla Augustyniaka, chlop jest charakterny. odpowiedz

Czarny76 - 2 godziny temu, *.. @kuba83urs : Z ta zmiana to masz racje.Najpierw myślałem ze coś z moim telewizorem jest nie tak…ale nie…ON naprawdę wpuścił tego jelopa.Drugi jelop tez pokazał klasę.Ciekaw jestem czy Zielu nadal chce go zatrzymać? odpowiedz

Ibor - 2 godziny temu, *.centertel.pl 1 ( bramka) + 2 ( wybite zęby ) = 3 ( punkty ) odpowiedz

Zajmon Leg - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pamiętam za łebka sędziego Małka i twierdzę że Frankowski już go przebija gdy nam sędziuje. odpowiedz

Stara Żyleta - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Zajmon Leg : była taka przyśpiewka na jego "cześć" która kończyła się na pedałek ;) odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Mioduski jutro pozwać PZPN i sędziego Frankowskiego trzeba do prokuratury!!!! Precz z takim sędziowaniem!!!! Precz z cymbałami na meczu LEGII WARSZAWA... naszej kochanej LEGII WARSZAWA!!!! Ten z Holandii co wybił 2 zęby Rafałowi.... też do sądu!!!! Dzięki i pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki!!!! I tylko najważniejsze są 3 punkty dzisiaj.... reszta to nerwy. odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.chello.pl Niezawodny Hładun. Rośnie nam kolejny topowy bramkarz. Za Augustyniaka powinno być czerwo, ale wiadomo. Frankowski. Kanalplusowska komentatorka płacząca i ubolewającą że ***** Górnik nie umie wygrać z Legią. Bezcenne. odpowiedz

⚽️ - 2 godziny temu, *.151.217 TOMas !⚽️ odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Bardzo słabo to wygląda. Wymęczone zwycięstwo z Górnikiem który delikatnie mówiąc w formie nie jest. Z taką gra to raczej Rakowa nie dogonimy w tym sezonie.

Legia powinna wystosować do kolegium sędziów list by ten "profesjonalny drukarz" mecze Legii co najwyżej w C+ oglądał bo to co wyprawia to dramat jakiś on nie powinien na orliku sędziować.... odpowiedz

Pako - 2 godziny temu, *.vectranet.pl W banał+ właśnie powiedzieli,że wg regulaminu czerwoną daje się dopiero od 3 wybitych zębów odpowiedz

Gienek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Pako: Jutro Lyczmański wybroni Frankowskiego i stwierdzi, że Augustyniak miał zepsute zęby i mu same wypadły, bo za głęboko odetchnął. odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo za wygraną w takich okolicznościach! Hładun pokazuje, że nie jest gorszy od Tobiasza, bardzo dobry mecz Augustyniaka. Josue - głupota!



Frankowski frajer znowu nie panował nad meczem. Podał hanysom butle z tlenem. odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.waw.pl uff sa 3 pkt zastanawiam sie moze Ktos mnie oswieci ale az takie zagranie łokciem i strata 2 zebow nie powinna byc pokazana czeriwn ? a i ten czerniawy pan z zabrza za kopniecie rywala tylko zolta dostal? przeciez to zachownie bylo nie sportowe kopniecie bez pilki przeciwnika ? odpowiedz

matus007 - 2 godziny temu, *.orange.pl @mietowy: pewnie Komisja Ligi rozpatrzy sprawę, grzywna albo zawieszenie tego holendra niech płaci frajer ze swojej kieszeń euroskami.... odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To ile milionów dają za Szymona Włodarczyka? odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl @Miasto dupiarza Rafałka: A za Szymona no to jak u Ferdka Kiepskiego.....no to z 1000 piw to będzie. A tata Piotr " nędza" powiedział że Szymon w Legii został schowany do szafy.... może Stasiu Czerczesow go schował..... bo to najbardziej wartościowy trener w Legii jaki był do tej pory i po prostu tak.... wyszło no. odpowiedz

Simon - 2 godziny temu, *.orange.pl Czy klub ma swojego stomatologa ? odpowiedz

Pajączek - 2 godziny temu, *.chello.pl Dzisiejszy mecz wybronił nam Hładun,sędziowania nie komentuję,Josue kolejny raz pokazał że nie powinien być kapitanem Legii. odpowiedz

Julekkk - 2 godziny temu, *.timplus.net Frankowski nigdy więcej nie SĘDZIUJ Legii!! odpowiedz

Literat - 2 godziny temu, *.167.2 Jak klub wielki, mój kochany,

Za srebrniki jest sprzedany.

Syf i nędzę oglądamy,

Bo na Ł3 rządzą barany.

Tak już będzie długie dekady

Póki wokół nas same gady.

Raper - 51 minut temu, *.tpnet.pl @Literat: To załatw dopływ gotóweczki : spłaci się długi - wzmocni drużynę . Już nie zabraknie pięknej piłeczki : w pucharach mecze z Paryżem , z Turynem . Lecz jeśli nie masz nikogo takiego , kto by odciążył naszego Dariusza - możemy liczyć jedynie na niego , a nie na szejka lub na krezusa . odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Frankowski ty..........*******!@#$%^&*()!!!!

Co ten sędzia sędziuje Legii to jest kwas i przekręty!!!!!!!!!!! odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.. Inny nasz napastnik by tego nie strzelił brawo dla Pekharta!! odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.. Panowie I Panie Legia jest bardzo slaba odpowiedz

Januszek - 2 godziny temu, *.chello.pl Panowie na powaznie , rosolek lawa do koca sezonu, tobiasz to. Ie nawet sie nie szykuje wrcac za slupki sliza przezyje choc go. Ienawidze ..i moze jakos to bedzie kow spouchnie na koniec jak rok temu nie martwcie sie odpowiedz

eLo - 2 godziny temu, *.chello.pl @Januszek: parchu a teraz po polsku odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Januszek: weź od dzieci/kuzynów/znajomych (albo po prostu kup sobie) podręcznik do polskiego i w trybie pilnym ucz się na pamięć!!! odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.. Implanty trzeba wstawic zarabiasz ok odpowiedz

antysowiet i antybanderowiec - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Antek: Na szczęście nie musi polegać na złodziejskim NFZ. odpowiedz

Siwy - 2 godziny temu, *.138.124 Prawda jest taka że przez Josue mogliśmy stracić walkę o mistrzostwo prowadzić i robić takie jaja to nie pierwszy raz odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl I jeszcze jedno.... nie ruszać Hładuna z bramki bo Rakowa z Tobiaszem nie dogonimy....to dzieciak. Dopiero się uczy. Nie wiem dlaczego Runjaic podawał rękę "sędziemu" po meczu....to wstyd po prostu po takim meczu. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

f - 2 godziny temu, *.orange.pl A po pierwszej połowie już myślałem, że przerwa od naszych meczów pomogła Frankowskiemu. Tymczasem gość jest jeszcze bardziej bezczelny niż był.



Josue też po raz kolejny błysnął.



Ważne trzy punkty, świetny charakter drużyny, brawo. odpowiedz

LewLegia - 2 godziny temu, *.167.2 @f: Jaki charakter, autobus w polu karnym i wybijanie po autach? Obciach i żenada to domena tej drużyny. Mierność i kopanina to zaszczepił w ostatnich latach zarząd klubu z właścicielem. odpowiedz

Biedny Carlitos - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @LewLegia: W dziesiątkę graliśmy . Chociaż , może można było jeszcze coś spróbować w ataku , jeszcze lepiej wychodzić spod presji , do przodu . Wiesz , Górniki się napalili na atak i nasi mieli sporo roboty . Dobrze bronili , świetnie się uzupełniali , byli bardzo uważni . Szkoda kontuzji Carlitosa , ajj ... odpowiedz

Biedny Carlitos - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Biedny Carlitos: I szkoda Rafała Augustyniaka . Twardziel z niego , zagrał do końca meczu . odpowiedz

Burkin - 2 godziny temu, *.mm.pl Wystarczy, że od pierwszej minuty nie było Rosołka i od razu inny wynik. A tak na poważnie, to naprawdę zastanawiam się, czy Josue chociaż trochę myśli nad swoim zachowaniem, tym razem się udało, ale dalej tak być nie powinno, że bezmyślnie zbiera kartki i tym samym osłabia drużynę. Brawo Hładun, szacunek dla Augustyniaka, że wytrzymał bez dwóch jedynek. odpowiedz

Gocław - 3 godziny temu, *.167.2 Ostatnie 30 minut, oczy pękały. Ta drużyna ma więcej szczęścia niż rozumu.

Liga to syf jakich mało w Europie, a my nie możemy rozegrać dobrego spokojnego meczu z dziadem dziadowskiej ligi. To jaki ma poziom ta drużyna? odpowiedz

Wiśniak - 3 godziny temu, *.com.pl Frankowski powinien mieć dożywotni zakaz sędziowania Legii odpowiedz

arkadioso2812 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Wiśniak: Boję się tego gościa jak ,,sędziuje,, Legie , ale w czym dziś postąpił źlę? odpowiedz

W tym : - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @arkadioso2812: Nie powinno być żółtych kartek dla Jozue . Ta druga żółta kartka to w ogóle kuriozum : symulka na środku boiska to co najwyżej ostrzeżenie dla zawodnika - a nie żółta , przecież to nie pole karne żeby żółtko wyciągać . odpowiedz

Zonk - 3 godziny temu, *.orange.pl Brawo za walkę do końca !

A Josue powinien pożegnać się z opaska kapitana, kolejny raz nieodpowiedzialne zachowanie i kolejny raz naraża drużynę na stratę punktów.

Ee tam - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Zonk: Za symulkę na środku boiska (nie w polu karnym lub tuż przed polem karnym) nie powinno być żółtej kartki dla Jozue . Frankowski kalosz . odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com Frankowski, zlodziej. odpowiedz

arkadioso2812 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @MIODUSKI OUT !!!!: odpowiedz

arkadioso2812 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @MIODUSKI OUT !!!!: Hej Chłopie - Ogarnij się! Rzadko się tu pojawiam. Dziś bałem się sędziowania tego gościa, ale dał radę! Oglądałem mecz i uważam że sędziował sprawiedliwie. Josue? (sędziowie mieli na niego OKO. Słusznie kartka! (uważam że żółta) , ale był pod ''obstrzałem'') ...Do twojej wypowiedzi - z czym Cię okradł? odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Górnik to stara k Górnik j jest Górnik trzeba p Górnik i jego kibiców też hehehe. Frankowski do prokuratury za ten mecz....do okręgówki go zrzucić....co za ku..s. pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

robal - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nie wiem czemu pan trener poleciał do oszusta i podał mu rękę po meczu i jeszcze się kłaniał. Będą nas robić w c... i jeszcze będziemy się kłaniać? odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.autocom.pl Opluci: 20 fauli i trzy żółte; Legia: 11 fauli i 5 żółtych plus czerwona. Znak firmowy Frankowskiego. odpowiedz

Wolfik - 45 minut temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: To było do przewidzenia. Nie pierwszy raz nie radzi sobie w takich meczach. Ale ktoś z uporem maniaka lansuje go do spotkań "podwyższonego ryzyka". odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Piłkarz meczu Dominik Hładun .Miszta niech juz sobie szuka klubu na wypozyczenie :) odpowiedz

