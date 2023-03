Jędrzejczyk: Przetrwaliśmy dziś ciężkie chwile

Sobota, 4 marca 2023 r. 23:03 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Nacierpieliśmy się dziś trochę. Wygraliśmy po ciężkim spotkaniu. Graliśmy w osłabieniu, ale umiejętnie się broniliśmy. Mamy też jednego gremlina w drużynie. Bardzo fajnie Rafał wygląda i na pewno sprawimy mu nowe ząbki (śmiech). Bardzo cieszy to zwycięstwo, bo zawsze ciężko się nam tu grało. Wywozimy ważne trzy punkty, które zdobyliśmy grając jednego mniej - powiedział po zwycięstwie z Górnikiem Zabrze obrońca Legii, Artur Jędrzejczyk









- Górnik przegrywał 0-1 i pewnie padło kilka mocnych słów w ich szatni. Walczą o utrzymanie i wiedzieliśmy, że ruszą na nas. Wiedzieliśmy, że będą starali się pressować i atakować. Najważniejsze, że przetrwaliśmy te ciężkie chwile. Cieszy ważne zwycięstwo i to, że utrzymaliśmy czyste konto.



- Pan sędzia chyba sam nie wiedział, co zrobić w tej sytuacji z Rafałem. Dla mnie, gdy ktoś uderza przeciwnika i wybija mu dwa zęby, to jest to czerwona kartka. Sędzia dziwnie to zinterpretował. Może odpocznie sobie od naszych spotkań, bo wiemy jak wyglądały również poprzednie z jego udziałem. Dla nas najważniejsze są trzy punkty i nie chcę już więcej komentować dzisiejszego sędziowania.



- Wiemy, jaka jest strata do Rakowa. Powtarzam chłopakom, że już grałem i zdobywałem mistrzostwa z podobną stratą, dlatego cały czas w to wierzymy. Musimy patrzeć na siebie. Jeżeli będziemy wygrywać, to będzie szansa.