Romanutti odszedł z Legii

Siatkarska Legia znajduje się w coraz trudniejszym położeniu w kontekście walki o utrzymanie w pierwszej lidze. Z zespołu odszedł bowiem Bruno Romanutti . Atakujący Legii, który na co dzień grał z numerem 11, na własną prośbę rozwiązał umowę z warszawskim klubem za porozumieniem stron. Zawodnika zabrakło w zespole już podczas ostatniego pojedynku przeciwko Avii Świdnik. W obecnej sytuacji drużyna pozostała z jednym atakującym Pawłem Szczepaniakiem . Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka

