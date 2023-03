Marek Kania 14. na 500m na MŚ

W rozegranym dziś wieczorem w holenderskim Heerenveen, wyścigu na 500 metrów mistrzostw Świata w łyżwiarstwie szybkim, Marek Kania zajął 14. miejsce. Panczenista Legii uzyskał czas 35.05 sekundy i stracił do zwycięzcy 0.95s. Wyniki wyścigu na 500m MŚ: 1. Jordan Stolz (USA) 34.10s 2. Laurent Dubreuil (Kanada) 34.46s 3. Wataru Morishige (Japonia) 34.48s 4. Yuma Murakami (Japonia) 34.51s 5. Merijn Scheperkamp (Holandia) 34.57s 6. Hein Otterspeer (Holandia) 34.79s 7. Dai Dai N'tab (Holandia) 34.87s 8. Damian Żurek (Polska) 34.87s 9. Tatsuya Shinhama (Japonia) 34.93s 10. Havard Holmefjord Lorentzen (Norwegia) 34.97s 11. Piotr Michalski (Polska) 35.00s 12. Christopher Fiola (Kanada) 35.01s 13. Jun-Ho Kim (Korea) 35.01s 14. Marek Kania 35.05s 15. Min Kyu Cha (Korea) 35.07s

