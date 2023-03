Zapowiedź meczu

Nie ma miejsca na błędy

Sobota, 4 marca 2023 r. 07:00 Wiśnia , źródło: Legionisci.com

W sobotę Legia Warszawa zmierzy się w Zabrzu z Górnikiem. "Wojskowi" grają w tym mieście w kratkę. Na ostatnie pięć meczów wygrali dwa razy, natomiast ostatnia wizyta na Roosevelta 81 zakończyła się przegraną 2-3. Jak będzie tym razem? Miejsca na potknięcia już nie ma, ponieważ po ostatnim remisie strata do lidera wzrosła o kolejne dwa punkty.



