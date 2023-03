Koszykówka

Legia siódma w finałach MP U-19

Sobota, 4 marca 2023 r. 12:13 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy koszykarskiej Legii zajęli siódme miejsce w finałach Mistrzostw Polski do lat 19, które od środy rozgrywane są w Sopocie. Podopieczni Macieja Jamrozika i Łukasza Łobody przegrali trzy mecze fazy grupowej, choć tylko w pierwszym spotkaniu z Basketem Junior Poznań (62-99) byli wyraźnie słabsi. W meczu z WKK Wrocław o porażce legionistów (69-81) zdecydowała ostatnia kwarta, a we wczorajszej rywalizacji ze Śląskiem Wrocław - druga połowa, zaś do przerwy wyraźną przewagę miał nasz zespół.



Dzisiaj Legia pokonała w meczu o siódme miejsce drużynę GAK Gdynia.



01.03.2023, Sopot: Basket Junior Poznań 99-62 (23-23, 23-13, 28-12, 25-14) Legia Warszawa

Basket- Jakub Andrzejewski 21 (2), Jan Nowicki 18 (2), Mete Ekici 13 (3), Iwo Baganc 10 (1), Igor Urban 9 (1), Marcin Puchalski (k) 6, Kamil Długiewicz 6, Oliwier Szczepański 4, Konstanty Sobczyński 4, Igor Mastalerz 3, Piotr Szczęsny 3 (1), Aleks Najder 2.

trener: C. Kurzawski



Legia- Eryk Gąsiński (k) 21 (4), Aleksander Kornacki 9, Wojciech Milewski 9 (1), Janusz Ratowski 8, Kacper Gawroński 8, Bartosz Kurowski 5 (1), Antoni Siewruk 2, Kacper Kieliszek 0, Jakub Gomółka 0, Julian Dąbrowski 0, Bartosz Kurowski 0, Łukasz Mordyński 0, Marcel Książek 0.

trener: Maciej Jamrozik, as. Łukasz Łoboda



Widzów: 120



02.03.2023, Sopot: WKK Wrocław 81-69 (19-16, 19-14, 17-20, 26-19) Legia Warszawa

WKK- Maciej Zabłocki 19 (5), Maksymilian Wilczek 17 (1), Mikołaj Kowalczyk 13 (2), Aleksy Walczak 11, Patryk Rosołowski (k) 9 (2), Kamil Kubiak 7, Joshua Ashaolu 3 (1), Maksymilian Karwik 2, Jakub Galewski 0, Konrad Rychlik 0, Karol Prochorowicz 0, Tymoteusz Twarowski -.

trener: P. Gliniak, as. M. Ochman



Legia- Antoni Siewruk 19 (2), Kacper Gawroński 17 (2), Janusz Ratowski 15 (1), Eryk Gąsiński (k) 7 (1), Aleksander Kornacki 4, Błażej Czapla 3 (1), Wojciech Milewski 2, Jakub Gomółka 2, Bartosz Kurowski 0, Julian Dąbrowski 0, Kacper Kieliszek -, Marcel Książek -.

trener: Maciej Jamrozik, as. Łukasz Łoboda



Widzów- 80



03.03.2023, Sopot: Legia Warszawa 80-86 (24-15, 14-19, 15-21, 27-31) Exact Systems Śląsk Wrocław

Legia- Kacper Gawroński 16 (2), Antoni Siewruk 14, Eryk Gąsiński (k) 12 (4), Bartosz Kurowski 11 (1), Julian Dąbrowski 10, Janusz Ratowski 10, Aleksander Kornacki 5, Błażej Czapla 2, Wojciech Milewski 0, Kacper Kieliszek -, Jakub Gomółka -, Łukasz Mordyński -.

trener: Maciej Jamrozik, as. Łukasz Łoboda



Śląsk- Karol Kankowski (k) 25, Bartosz Jadaś 19 (5), Kuba Piśla 18 (3), Jakub Bereszyński 6, Piotr Górecki 5, Jędrzej Musiał 4 (1), Kacper Ambroziak 4, Przemysław Kociszewski 3, Mateusz Kaźmierczak 2, Karol Krysiewicz 0, Mateusz Leniec -.

trener: Tomasz Jankowski, as. Jacek Krzykała



Widzów: 150



Wyniki pozostałych meczów gr. A:

Śląsk Wrocław 63-72 WKK Wrocław

Śląsk Wrocław 56-83 Basket Junior Poznań

Basket Junior Poznań 75-89 WKK Wrocław



Tabela gr. A:

1. WKK Wrocław

2. Basket Junior Poznań

3. Śląsk Wrocław

4. Legia Warszawa



04.03.2023, Sopot: Legia Warszawa 78-65 (14-13, 25-14, 15-18, 24-20) GAK Gdynia

Legia- Janusz Ratowski 17 (1), Eryk Gąsiński (k) 16 (4), Kacper Gawroński 15 (2), Bartosz Kurowski 7 (1), Julian Dąbrowski 7 (1), Antoni Siewruk 6 (1), Błażej Czapla 5, Aleksander Kornacki 3, Jakub Gomółka 2, Łukasz Mordyński 0, Marcel Książek 0, Kacper Kieilszek -.

trener- Maciej Jamrozik, as. Łukasz Łoboda



GAK: Kacper Ponitka 15, Cezary Zabrocki 13 (2), Kacper Wilk 9 (1), Marek Kuten 6, Alan Duda (k) 6, Sebastian Ozdowski 5, Szymon Kiejzik 4, Leon Frańczuk 4, Sebastian Kloska 3, Michał Daszke 0, Daniel Kośnik 0, Igor Lisewski 0.

trener: N. Avramović, as. A. Dajos



Widzów: 80