10-12.03: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 10 marca 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę przy Łazienkowskiej piłkarze Legii Warszawa zagrają ze Stalą Mielec, a fani z Podkarpacia przyjadą do stolicy autokarami. Zachęcamy do licznego przybycia na stadion przy Łazienkowskiej! Dzień wcześniej nasi koszykarze zagrają w Toruniu mecz w Arenie Toruń - transmisja w Polsacie Sport Extra. W sobotę o 18:00 zapraszamy na Mokotów, gdzie siatkarze zmierzą się z Gwardią Wrocław. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do nabycia przy wejściu do hali.



Rugbiści Legii wznawiają rywalizację w I lidze w rundzie wiosennej, z kolei futsaliści po parotygodniowej przerwie zagrają na bardzo trudnym terenie w Bielsku-Białej. Olimpia Elbląg w sobotę uda się na jeden z ciekawszych wyjazdów w rundzie wiosennej - do Olsztyna.



Juniorzy do lat 17 koszykarskiej Legii rozegrają na Bemowie trzydniowy turniej barażowy, którego zwycięzca zapewni sobie awans do półfinałów mistrzostw Polski, a zespoły z miejsc 2-4 awansują do ćwierćfinałów MP U-17.









Rozkład jazdy:

10.03 g. 17:30 Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa [kosz, Arena Toruń]

11.03 g. 12:00 Legia II Warszawa - Pelikan Łowicz [LTC]

11.03 g. 14:00 Hegemon Mysłowice - Legia Warszawa [rugby]

11.03 g. 15:00 Korona Kielce - Radomiak Radom

11.03 g. 18:00 Legia Warszawa - Gwardia Wrocław [siatka, ul. Niegocińska 2a]

11.03 g. 18:00 Rekord Bielsko-Biała - Legia Warszawa [futsal]

11.03 g. 18:00 Legia II Warszawa - AZS UJK Kielce [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

11.03 g. 19:45 Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg

12.03 g. 15:00 Zagłębie Sosnowiec - Skra Częstochowa

12.03 g. 17:30 Legia Warszawa - Stal Mielec



Młodzież:

10.03 g. 16:00 Legia Warszawa U-16 - Energa Basket Warszawa U-16 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

11.03 g. 12:00 Jagiellonia Białystok 08 - Legia U15 [CLJ U-15][Białystok]

11.03 g. 13:30 Legia Warszawa U-16 - SPK Białystok U-16 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

11.03 g. 14:00 Legia U19 - Cracovia Kraków 04/5 [CLJ U-19][LTC 6]

11.03 g. 16:00 Legia U17 - MKS Polonia Warszawa 06 [CLJ U17][LTC 7]

12.03 g. 11:00 Legia U16 - Korona Kielce 07 [LTC 6]

12.03 g. 11:00 Legia U10 - Barca Academy 13 [LTC 7]

12.03 g. 12:00 Legia U11 - AP Żuri Olsztyn 12 [ul. Łazienkowska 3]

12.03 g. 13:00 Legia U12 - Ursus U13 (2010) [LTC 7]

12.03 g. 14:00 Legia U13 - Żuri Olsztyn 10 [ul. Łazienkowska 3]

12.03 g. 16:00 Legia Warszawa U-16 - Gim92 Warszawa U-16 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]