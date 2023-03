U-17: Powołanie dla Rejczyka

Trener reprezentacji Polski do lat 17 Marcin Włodarski podał kadrę na turniej eliminacyjny mistrzostw Europy, który zostanie rozegrany w Portugalii. Powołanie otrzymał jeden legionista, Filip Rejczyk. Polska zmierzy się z Czechami (22 marca), Portugalią (25 marca) oraz Słowacją (28 marca). Kadra: Nico Adamczyk (BV Borussia, Niemcy), Karol Borys (Śląsk Wrocław), Igor Brzyski (Lech Poznań), Michał Gurgul (Lech Poznań), Axel Holewiński (Pogoń Szczecin), Mike Huras (VfB Stuttgart, Niemcy), Szymon Kądziołka (Stal Rzeszów), Krzysztof Kolanko (Górnik Zabrze), Jakub Krzyżanowski (Wisła Kraków), Krzysztof Kurowski (Śląsk Wrocław), Mateusz Mędrala (Lech Poznań), Daniel Mikołajewski (Parma Calcio, Włochy), Igor Orlikowski (Zagłębie Lubin), Filip Rejczyk (Legia Warszawa) , Filip Rózga (Cracovia), Miłosz Piekutowski (Jagiellonia Białystok), Mateusz Skoczylas (Zagłębie Lubin), Dominik Szala (Górnik Zabrze), Maksymilian Sznaucner (PAOK, Grecja), Oskar Tomczyk (Lech Poznań), Filip Wolski (Lech Poznań)

