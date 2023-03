Zbiórka krwi na Legii z atrakcjami dla krwiodawców

Piątek, 3 marca 2023 r. 22:18 Krewcy Legioniści

W sobotę od godz. 9 do 14 przy na stadionie Łazienkowskiej 3 odbędzie się honorowa zbiórka krwi. W naszej akcji wezmą udział trzy autokary-krwiobusy z RCKiK w Warszawie.



- Na akcji pojawi się Łukasz "Juras" Jurkowski i "Krwawy Sport", który przygotował dla krwiodawców 50 swoich koszulek. Ponadto wśród krwiodawców rozlosowanych zostanie kilkanaście wojskowych racji żywnościowych.



- W związku z niską temperaturą klub udostępnił dla oczekujących krwiodawców namiot. A my przygotujemy dla wszystkich gorące napoje. Dzieki firmie Inter Europol nasi krwiodawcy po oddaniu krwi będą mogli skosztować pyszne pączki.



- Pamiątkowe dyplomy - podziękowania już czekają na naszych krwiodawców.



- Kolejną atrakcję przygotował dział marketingu Legii Warszawa. Grupa krwiodawców weźmie udział w wyjątkowym zwiedzanie stadionu. O szczegółach dowiecie się na miejscu!



- Dzięki Piekarni "Putka" krwiodawcy naszej akcji otrzymają niespodziankę.



- Dzięki Strzelnicy Zbrojownia Modlin wśród krwiodawców rozlosujemy vouchery na strzelnicę.



- Klub Legia Warszawa przeznaczył dla krwiodawców naszej akcji bilety na mecz Legia Warszawa - Stal Mielec.



- Do akcji włączyło się Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. W dniu 4.03. krwiodawcy, a także ich osoby towarzyszące, będą mogli zwiedzić to muzeum z przewodnikiem. Zwiedzanie będzie można rozpocząć o godzinie 14:00. Dla celów organizacyjnych, mamy prośbę o wstępną deklarację zainteresowanych, o której godzinie i w ile osób chcieliby stawić się przy ul. Rakowieckiej 37. Piszcie proszę na priv lub w komentarzach dokonamy rezerwacji. Zapraszamy do oddania krwi na naszej zbiórce i gorąco zachęcamy do zapoznania się z tym niezwykłym Muzeum. Prosimy o udostępnianie informacji!



Do zobaczenia na Legii!