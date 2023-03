Mioduski: Polska to nieodkryty i niedoceniany klejnot

Prezes Legii Warszawa, Dariusz Mioduski jest jednym z uczestników Financial Times Business of Football Summit w Londynie. - Polska to nieodkryty i niedoceniany klejnot europejskiego futbolu. Pod względem wartości mamy konkurencyjną strukturę podobną do Premier League, mimo że nie mamy sponsoringu rządowego ani inwestycji oligarchów - powiedział Mioduski. - Nasze kluby rozwinęły się organicznie, rozwinęły infrastrukturę, zainwestowały w zawodników – tylko dzięki wsparciu kilku osób prywatnych, które dbają o kluby i są zaangażowane w ich ulepszanie. Teraz jesteśmy w punkcie, w którym nasze kluby są dobrze zarządzane i dysponują pulą talentów, gdzie prywatne inwestycje, takie jak private equity, mogą przenieść kluby i ligę na wyższy poziom - dodał. - Polska liga jako całość rozwija się wolniej, ale w znacznie bardziej konkurencyjny sposób, a drużyny maksymalizują swoje ograniczone zasoby. W najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, Ekstraklasie, każdy klub posiada równy udział w lidze, który wynosi 92,8% udziałów, podczas gdy krajowy związek piłkarski (PZPN) posiada pozostałe 7,2%. Większość tych drużyn, nawet kluby z drugiej ligi, ma bardzo dobrą nowoczesną infrastrukturę stadionową i coraz więcej inwestuje w swoje akademie i rozwój zawodników. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce pod względem praw medialnych, obecnie na poziomie 55-60 mln euro przychodów rocznie, które wzrosną do 75-80 mln euro wraz z nowym cyklem rozpoczynającym się w przyszłym sezonie. Mioduski nie ukrywa, że liga jest gotowa na doinwestowanie. - Liga jest bardzo dobrze zarządzana, produkuje własne wysokiej jakości transmisje wszystkich meczów i rozwija szereg cyfrowych narzędzi i zasobów, które bardzo dobrze przygotują ją do przyszłej komercjalizacji. To, czy coś się wydarzy, zależy od osiągnięcia konsensusu przez wszystkie kluby. Ale coś może się wydarzyć w ciągu najbliższych dwóch lat, już widzimy zainteresowanie ze strony inwestorów.

WoLa - 26 minut temu, *.tpnet.pl Gość jest debilem przez duże D, wszystko to są bzdury co wygaduje, 90 procent klubów w Polsce utrzymują miasta i samorządy bo nikt nie chce inwestować w coś tak słabego jakościwo , Ekstraklapa to jedna z najgorszych lig w Europie taka prawda. odpowiedz

HOLLS BATERIA - 47 minut temu, *.autocom.pl Ale że Targowiecki mefedron to już przesada odpowiedz

Pablo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Klejnot...z akcentem na not odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.ilabs.pl Won won i jeszcze raz raz WON.



PO STOKROĆ WON!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dawno, dawno temu, w wielkim lesie, w domu z Mchu i Paproci, mieszkali Żwirek i Muchomorek. Jeden drugiemu marszczył czapeczkę i tarmosił brodę... odpowiedz

2ba - 1 godzinę temu, *.virginm.net Szlifuj, szlifuj odpowiedz

Daszka - 2 godziny temu, *.chello.pl I pomyśleć, że ten facio przez pięć pełnych sezonów odkrywał mało twórczo meandry ("klejnociki") naszej ESA.

Jest wyjątkowym tupeciarzem skoro przez tak dugi okres spartolił większość tego, co wypracowali jego poprzednicy, a on sam nie poczuwa się do jakiejkolwiek odpowiedzialności. I nie wiedzieć czemu nadal brnie, tym razem na forum międzynarodowym, w te swoje dyletanckie popierdółki. Z pewnością jest mu całkowicie obce uniwersalne stwierdzenie pasujące jak ulał do takiego partacza, tj.: kończ waść, wstydu oszczędź... odpowiedz

Jack(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Co?????? Polska to niedoceniony i nie odkryty klejnot? Człowieku nie wiem co bierzesz ale odjechałeś ostro. Skauting z całej Europy wertuje nasz futbol od lat i to już od juniorów. A co Ty odkryłeś oprócz tego ze na (L) można zarobić? Bo te klejnoty które przechodziły przez twoje ręce oddawałeś za darmo. I dalej to robisz bo lepiej ściągać z zagranicy szrot niż inwestować i dawać szansę młodym.Lewandowski olany,Szczęsny za grosze do Angli,Włodarczyk, Mosór,Prasznalik ect.Jedyny klejnot o który chyba PAN M. To ..... odpowiedz

Jack (L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Jack(L): I jeszcze jedno do odkrywcy klejnotów, był tu Romanowski,było tu Daewoo, było ITI ale tu człowieku przeszedłeś ich wszystkich bo objełeś drużynę która grała LM a po chwili juz pod twoimi sterami bili nas mistrzowie Luksemburga. Czasami trzeba wiedzieć kiedy zejść ze sceny a nie jak przebrzmiały gwiazdor poruszający się o kulach walczyć o choć jeszcze chwilę sławy i wygadywanie takich głupot. Redakcjo po co coś takiego tu publikować? odpowiedz

mioduski pinokio - 2 godziny temu, *.vectranet.pl 1. Mamy sponsoring rządowy - największe kluby są sponsorowane przez miasto, Orlen, Lotos i inne państwowe instytucje

2. Inwestycje oligarchów też są.

3. Kluby nie są dobrze zarządzane, ledwo zipią i nie potrafią awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów. odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Co on wciąga?XD odpowiedz

