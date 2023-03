Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Niedziela, 5 marca 2023 r. 12:42 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W ten weekend wznowiły grę pierwsze rozgrywki ligowe - w CLJ U15 Legia po ciężkim meczu pokonała 2-0 Escolę Varsovia, a w CLJ U17 legioniści zremisowali na wyjeździe 1-1 z Cracovią. Legia U19 zremisowała bezbramkowo w sparingu z Jagiellonią, natomiast zespół U14 pokonała rówieśników z Białegostoku 5-1. Legia U16 zremisowała 2-2 w sparingu z Resovią Rzeszów. Zespoły U10-U13 rozegrały bardzo wartościowe sparingi z Lechem Poznań - jak zwykle nie brakowało dobrej gry z obu stron, zmian prowadzenia i walki do samego końca.



Sparing: Legia U19 (04/5 i mł.) 0-0 Jagiellonia Białystok



Legia: Hubert Nowak [06] – Franciszek Saganowski [06], Szymon Bednarz (80' Hubert Dorczyk), Jakub Okusami (70' Kacper Potulski [07]), Maciej Bochniak – Jakub Adkonis [07](60' Kacper Knera), Bartosz Mikołajczyk, Maddox Sobociński (46' Oskar Lachowicz) – Szymon Grączewski (46' Dawid Niedźwiedzki), Szymon Siodłowski, Wiktor Puciłowski (80' Bartosz Krasuski).

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17: KS Cracovia 06 1-1 (1-1) Legia U17

Gole:

0-1 21 min. Tomasz Rojkowski

1-1 34 min. Szymon Królak [07]



Legia: Wojciech Banasik - Oliwier Olewiński, Rafał Boczoń, Bartosz Dembek Ż, Jakub Grzejszczak Ż (46' Jakub Jendryka) - Maciej Saletra (Kpt), Kacper Bogusiewicz, Igor Busz [07](46' Mateusz Szczepaniak [07]) - Igor Skrobała (60' Stevin Kerge), Tomasz Rojkowski, Cyprian Pchełka (66' Mateusz Konopka). Rezerwa: Konrad Kassyanowicz [07](br), Aleksander Iwańczyk [07], Dawid Rudnicki

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia U16 2-2 (0-1) Resovia Rzeszów '07

Gole:

0-1 42 min.

1-1 48 min. Jakub Zbróg (as. Antoni Wasiak-Libiszowski)

2-1 51 min. gr. testowany b.a. (po własnym przechwycie)

2-2 69 min. Kacper Bryk (z rzutu wolnego)



Strzały:

I połowa: Legia 4 (1) - Resovia 9 (6)

II połowa: Legia 9 (3) - Resovia 9 (7)



CLJ U15: Legia U15 2-0 (1-0) Escola Varsovia 08

Gole:

1-0 5 min. Maksymilian Sterniczuk (karny po faulu na Bartoszu Czarkowskim)

2-0 43 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Pascal Mozie)



Strzały (celne): Legia 11 (5) - Escola 10 (5)



Legia: Antoni Błocki (41' Jan Bienduga) - Piotr Bartnicki [09], Igor Mirowski, Mateusz Lauryn, Juliusz Rafalski, Marcel Kiełbasiński (65' Tomasz Babiloński), Pascal Mozie, Kacper Morawiec (70' Mikołaj Jasiński), Bartosz Czarkowski (57' Jakub Sito), Jakub Oremczuk (65' Patryk Mackiewicz), Maksymilian Sterniczuk

Trener: Rafał Klimkowski, II Mateusz Gut



Sparing: Legia U14 5-1 (4-1) Jagiellonia Białystok 09

Gole:

1-0 1 min. Mateusz Strzelecki

2-0 12 min. Mateusz Strzelecki (as. Fabian Mazur)

3-0 13 min. gr. testowany (as. Kazimierz Szydło)

4-0 32 min. Norbert Merchel (z rzutu wolnego)

4-1 37 min. Kacper Klujewski (z rzutu wolnego)

5-1 52 min. Kazimierz Szydło (karny na Merchelu)



Strzały (celne): Legia 11 (8) - Jagiellonia 13 (7)



Legia: Jan Pietrzak, Denys Stoliarenko - Szymon Piasta, Jan Rodak, Bartosz Korżyński, Piotr Kaniewski, gr. testowany, gr. testowany, Kazimierz Szydło, Norbert Merchel, Fabian Mazur, Mateusz Strzelecki, Jakub Juszczuk, Firdavs Otabekov, Oskar Maj.

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Sparing: Lech Poznań 2010 - Legia U13 (2010)



Legia: Franciszek Golański, Olaf Szczęsny - Aleksander Badowski, Igor Brzeziński , Antoni Błoński, Kacper Jaczewski, Dawid Rodak, Oskar Putrzyński, Olivier Pruszyński, Tymon Płoszka, Franciszek Stępniewski, Marcel Laszczyk, Igor Lechecki, 3 graczy testowanych

Trener: Jakub Zapaśnik (drużynę poprowadził w sobotę II trener Artur Dworczyński)



Sparing: Lech Poznań 2011 - Legia U12 (2011)



Legia: Antoni Pawłowski, Filip Komorowski - Filip Wancerz, Stanisław Głebowski, Cyprian Lipiński, Wojciech Łygan, Stefan Podgórski, Szymon Wlazło, Tomasz Stefański, Fryderyk Paprocki, Bartosz Gawryś, Aleksander Dąbrowski, 2 gracze testowani

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Sparing: Legia U11 (2012) - Lech Poznań 2012



Strzały (celne): Legia 22 (12) - Lech 26 (15)



Legia: Antoni Czuchnowski, Oskar Matusiewicz, Jan Włodarski, Ignacy Silski, Aleksander Kurowski, Dawid Rudnicki, Nico Martino, Antonio Gralewicz-Mendez, Aleksander Obidziński, testowani gracze klubów partnerskich

Trener: Cezary Żarczyński, II trener: Rafał Melon



Sparing: Legia U10 (2013) - Lech Poznań 2013



Strzały (celne): Legia 43 (21) - Lech 31 (15)



Legia: Michael Oyedele, Konstanty Leonkiewicz, Szymon Chodkowski, Leon Gańko, Adam Rymszo, Jan Golański [14] oraz gracze testowani

Trener: Łukasz Listwan