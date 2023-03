Ze Stalą bez Josue

Josue nie zagra w najbliższym meczu Legii Warszawa ze Stalą Mielec. Pomocnik w spotkaniu z Górnikiem Zabrze w ciągu minuty zobaczył dwie żółte kartki, za co został usunięty z boiska. Pierwsza pokazana była za dyskusje z arbitrem po uderzeniu Rafała Augustyniaka przez Anthony'ego van den Hurka, które skutkowało wybiciem dwóch zębów. Kapitan Legii domagał się czerwonej kartki dla zawodnika Górnika. Drugą kartkę Josue zobaczył minutę później za symulowanie faulu. Sytuacja była o tyle dziwna, że miało to miejsce daleko od bramki i pola karnego. Było to 7. i 8. tego typu upomnienie Portugalczyka w obecnym sezonie, co oznacza jeden mecz pauzy. Po trzy kartki na swoim koncie mają Maik Nawrocki, Rafał Augustyniak i Lindsay Rose.

Komentarze (24)

+ dodaj komentarz

dodaj

Antek - 2 godziny temu, *.. W Europie się gra a w Polsce pajacuje za dobre pieniądze odpowiedz

Kondziu - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ładne z was "typy". Frankowski po raz kolejny drukuje, również w przypadku drugiej żółtej dla Josue, a ty wielka euforia że wyleciał z boiska. Wypiera...ć na K6! odpowiedz

Tymon - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kondziu: mało tego, nikt nawet nie wie za co dostał pierwszą. Zapewne za tzw. protestowanie, tudzież "rozmowę z sędzią" - nie lubię typa (Legii) to poczęstuję go żółtkiem. odpowiedz

R1958 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nareszcie, sędzia posadził go na ławie bo trener chyba nie miał by odwagi. Zobaczymy w najbliższym meczu czy on taki niezbędny dla druzyny. odpowiedz

T-1000 - 2 godziny temu, *.243.188 @R1958:

To jest szkodnik a nie sędzia. Popełnił co najmniej kilka kardynalnych "błędów", które popełnia zawsze, gdy sędziuje Legii. odpowiedz

R1958 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @T-1000: napisałem tak bo Jose nie wnosi tyle co powinien dawać drużynie i należy mu się trochę przerwy by ochlonelo te jego ego odpowiedz

arkadioso2812 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Rzadko uczestniczę w ,,pogawędkach,, ale postanowiłęm sie pojawić. Dziś to Josue ,,przebrał miarę,,! (Grubo!) Popatrzcie co robi ten wirtuoz...1.Traci punkty przez niewykorzystane karne 2. spowalnia grę (dla mnie) bo nie idzie do przodu ,tylko często podaje do tyłu! (inne drużyny do przodu - i bramka) 3. Nie daje innym wykonać pod bramką ,,rzutu wolnego,, a myślę że dziś powinien strzelać ''wolnego'' Kapustka!! ..ale zawsze pierwszy do wszystkiego jest nasz GWIAZDOR! Czy inni piłkarze ni umieją uderzyć z ''wolego''?..I wreszcie do ''sympatyków'' Pekharta... widzicie co robi ten człowiek? zauważacie że zdobywwa ważne punkty dla Legii? Dla mnie to kozak! Pozdrawiam Wszystkich odpowiedz

jezus - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @arkadioso2812: od dawna jestes takim debilem? odpowiedz

arkadioso2812 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @jezus: Jezusie , nie wiem co Ci się nie podoba? Czyżbyś Ty był debilem? odpowiedz

KAMIL - 2 godziny temu, *.com.pl bardzo dobrze niech ochłonie a trener jakby miał jaja to i po stali powinien zaczynać z ławki , sodówa odj...ała pięknie , niech grą się zajmą a nie machaniem łapami ! kolejny raz osłabia drużynę

odpowiedz

Jacu - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @KAMIL: nie wiem komu kibicujesz, ale to Frankowski osłabił Legię swoimi decyzjami. Jeżeli jesteś fanem Frankowskiego to twój wpis wszystko tłumaczy. odpowiedz

Dyzio - 2 godziny temu, *.com.pl Frankowski się kur znowu nie popisał odpowiedz

WBA - 2 godziny temu, *.241.92 Przerwa mu dobrze zrobi

Chłop ciśnienia nie trzyma zawsze kończy się tak samo odpowiedz

Hugon - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @WBA : Przerwa mu nie pomogła LEGIInie sędziował za karę 2 lata i znowu go puśćili do drukowania.Ten łysy co wybił zęby Augustyniakowi za symulkę przed polem karnym nie dostał nawet reprymendy a Josue w srodku boiska żułć. odpowiedz

Wrath - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie rozumiem tej drugiej żółtej... skoro interpretacja faulu na Augustyniaku i kopniaka na Josue w trakcie celebracji bramki było wyceniane na żółtą bo nie było celowości / intencje były nie jasne to czemu Josue za podwinięcie nóg, które może być padolino ale mogło być też ucieczką przed faulem (przecież On nie protestował, że faul. zazwyczaj albo się zwija albo macha łapami a tu nic nie zrobił akcja toczyła się dalej) odpowiedz

Tym - 2 godziny temu, *.net.pl No i to będzie wzmocnienie bez niego machanie tymi łapami kłaść się potrafi jak ma opaskę to powinien trawę gryźć a tu masakra i za co on chce podwyżkę ludzie odpowiedz

Kipkorir - 2 godziny temu, *.chello.pl @Tym: Uważaj, bo zaraz niejaki Eduardo każe Ci spojrzeć na jego straty... czy tam staty :D :) ;) odpowiedz

Krytykant_zawodowiec - 2 godziny temu, *.vectranet.pl I dobrze odpowiedz

Zonk - 2 godziny temu, *.orange.pl Facet ma umiejętności ( chociaż do Luqinhasa mu daleko) ale nie ma kompletnie rozumu.

Na pewno nie zasługuje na miano kapitana Legii. odpowiedz

andre as - 2 godziny temu, *.net.pl Psychol. przypomnę karnego dziecinnie łatwego dla Niemczyckiego. Ponadto dyskusje z Przybyłem przy wolnym Pawłowskiego tak rozkojarzyły nasz mur (Pekhart i Wszołek ) że straciliśmy bramkę a Josue należało się żółtko. odpowiedz

JACUNHO - 2 godziny temu, *.net.pl Jako zawodnik to może troszeczkę wnosi ,ale jego zachowania przyprawiają mnie o palpitacje serca.

Dużo czasu zajmuje mu sędziowanie albo pouczenie sędziego ,czym większość tych kartek biorą się tylko i wyłącznie z tego powodu.

Każdy mecz oglądam z duszą na ramieniu, czy znów czegoś głupiego nie odwali.

odpowiedz

Kipkorir - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak nie strzeli karnego, to osłabi drużynę w inny sposób... brak słów. odpowiedz

Eduardo - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl @Kipkorir: spójrz na jego staty i nie próbuj się już więcej błaźnic odpowiedz

Legia to my - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kipkorir: święte słowa. Ten Jego fenomen jest stworzony przez media i PRowców Mioduskiego odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.