Uraz Carlitosa, wybite zęby Augustyniaka

W meczu z Górnikiem Zabrze dwóch zawodników Legii nabawiło się urazów. W 64. minucie Anthony van den Hurk zastawiał się i uderzył łokciem w twarz Rafała Augustyniaka . W wyniku tego uderzenia obrońca Legii stracił aż dwie górne jedynki, ale mimo wszystko rozegrał spotkanie do końca. W 76. minucie Carlitos poślizgnął się na grząskiej murawie i narzekał na problemy mięśniowe, przez które musiał opuścić boisko. Co ciekawe, zawodnik pojawił się na murawie zaledwie 10 minut wcześniej. Nie wiadomo jak poważne są problemy Hiszpana czy będzie musiał pauzować.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Legionista Portowy - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A ten drukarzyna próbował, próbował nas ujeba# ale mu się nie udało. Dwie czerwone hanysom powinien dać, kutafo# jeden. odpowiedz

arkadioso2812 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Trzymaj się Chłopie! Jeszcze pokarzesz niedowiarkom co to znaczy nazwisko Carlitos!! Wiem że jeszcze strzelisz kilka ważnych bramek dla LEGII do końca sezonu!!! odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.90 Sędzia powinien pilnie udać się do ...okulisty, a następnie zmienić zawód. Tyle w temacie odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl @Trampek: No proszę Cię....do okulisty już za późno.... to trzeba na psychiatrię. Frankowski....ty wiesz co!!!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.