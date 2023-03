Hładun: Cenne 3 punkty

- Na pewno druga połowa była cięższa. Graliśmy w osłabieniu, trochę się cofnęliśmy. Górnik napierał, ale my to przetrwaliśmy. Wywozimy z Zabrza bardzo cenne trzy punkty - powiedział po meczu z Górnikiem Zabrze bramkarz Legii Warszawa, Dominik Hładun.



- Każdy mecz jest dla nas trudny. Gdy przyjeżdża Legia, to rywale - mówiąc w cudzysłowie - „napinają się”. Spodziewaliśmy się, że Górnik wyjdzie na nas wysokim pressingiem i tak właśnie się stało.



- Cieszę się, że udało się pomóc drużynie. To buduje moją pewność. Wiedziałem, że przy grze w osłabieniu gospodarze będą więcej dośrodkowywać i szukać strzałów na bramkę. Chciałem pomóc drużynie i ta sztuka mi się udała.



- Na początku byłem trzecim bramkarzem. Po pierwszej rundzie awansowałem na pozycję numer dwa. Czekałem na swój debiut. Można powiedzieć, że pukałem w drzwi i pokazywałem trenerowi swoją dobrą dyspozycję. Staram się wykorzystać swoją szansę.



- Mamy bardzo dobrą atmosferę. Kto broni, tego wspieramy. Nie liczymy na kontuzje i potknięcie któregoś z nas. Bramkarz zawsze musi być gotowy. Nie znasz chwili, w której możesz wejść na boisko.



- Skupiamy się tylko na sobie. Chcemy wygrywać, to jest najważniejsze. Będziemy gonić Raków, ale w dalszym ciągu skupiamy się na swoich spotkaniach. Pamiętajmy, że mamy z nimi bezpośredni mecz. Teraz naszym celem jest wygrana w spotkaniu ze Stalą.