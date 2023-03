Trzech legionistów na drużynowe ME

Trzech zawodników sekcji squasha Legii Warszawa otrzymało powołania na Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów, które w dniach 11-14 maja odbędą się w Pradze. Szymon Lohmann będzie reprezentował nasz kraj w kat. do lat 15, z kolei w reprezentacji Polski U-17 wystąpią Jan Samborski oraz Antoni Jakubiec . Ponadto Mateusz Lohmann został powołany do kadry U-15 jako rezerwowy.

