Zabrzańskie kontrowersje, czyli Lyczmańskiego zamach na logikę

Poniedziałek, 6 marca 2023 r. 00:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

O tym, że pomysł ponownego obsadzania Bartosza Frankowskiego w roli sędziego meczu Legii nie może skończyć się dobrze wiedziała każda rozsądnie myśląca osoba. Najwidoczniej takich osób nie ma wśród tych, którzy podejmują decyzje. To, że w sobotę arbiter z Torunia nie poradził sobie nikogo nie dziwi. Gorzej, gdy następnie jego decyzje zostały w przedziwny sposób "przyklepywane" przez autorytet sędziowski na antenie Canal+.