Wypożyczeni: Przerwana passa Kikolskiego

Wtorek, 7 marca 2023 r. 08:08 Fumen, źródło: Legionisci.com

Maciej Kikolski zakończył serię bez puszczonej bramki. Bramkarz wypożyczony do Pogoni Siedlce został pokonany w spotkaniu z Olimpią Elbląg i licznik minut z czystym kontem zatrzymał się na 419. Joel Abu Hanna rozegrał pełne zawody w przegranym 0-5 meczu z Lechem Poznań. Jordan Majchrzak wystąpił w barwach AS Roma Primavera i był bliski zdobycia bramki, ale ostatecznie piłka go nie dotknęła i gola przypisano jego koledze z zespołu.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - od 83. minuty w przegranym 0-2 meczu z Piastem Gliwice

Jakub Czajkowski (Wisła Puławy) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu z Radunią Stężyca

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - 90 minut w przegranym 0-5 meczu z Lechem Poznań

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Olimpią Elbląg

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 0-1 meczu z Zagłębiem Lubin

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - 90 minut w wygranym 4-0 meczu z SSC Napoli Primavera

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - do 66. minuty w wygranym 3-1 meczu z Chojniczanką Chojnice

Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - nie grał w przegranym 0-4 meczu z Arką Gdynia

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Ruchem Chorzów

Kacper Skibicki (GKS Tychy) - do 46. minuty w wygranym 1-0 meczu z Zagłębiem Sosnowiec



Skrót meczu Radomiak Radom - Zagłębie Lubin