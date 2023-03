Legioniści na podium PP juniorów

W Zielonej Górze odbyły się drugie w tym roku zawody Pucharu Polski w trójboju i dwuboju nowoczesnym w kategoriach juniorskich. W rywalizacji do lat 16 zwyciężyła Hanna Jakubowska , która miała najlepszy wynik w pływaniu (2:17.03 min.) i biegu (8:01.29 min.) oraz drugi rezultat w strzelaniu. Legionistka przekroczyła linię mety z 52-sekundową przewagą. Drugie miejsce w tej samej kategorii wiekowej zajął Maksymilian Dobosz , który miał najlepszy wynik w pływaniu (2:10,35 min.). Maksymilian miał najlepszy czas biegu, ale ze względu na słabsze wyniki w strzelaniu, pierwszy na mecie był Piotr Bis. Wyniki legionistów w PP: U-14: 10. Anna Kazubska, 22. Karolina Buczyńska, 26. Antonina Jarzębska, 40. Kinga Wiśniewska U-14: 13. Adam Walkowski, 22. Jakub Rosa, 23. Sebastian Pawlak, 31. Jakub Kalwajtys, 34. Aleksander Zinczuk, 38. Jakub Lipka, 46. Eryk Rzepała U-16: 1. Hanna Jakubowska, 4. Hanna Matusik, 7. Aleksandra Kazubska, 10. Alicja Dobrzyńska U-16: 2. Maksymilian Dobosz, 5. Kajetan Szpryngiel, 7. Szymon Pawlak, 12. Antoni Ruzik, 13. Dominik Radomyski, 16. Tomasz Wasiuk

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.