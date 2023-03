Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 3-2 Pelikan Łowicz

Sobota, 11 marca 2023 r. 13:53 Mishka, źródło: Legionisci.com

W rozgrywanym na sztucznej murawie w LTC meczu 19. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z Pelikanem Łowicz 3-2. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Kolejne spotkanie rozegrają 19 marca na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki. W meczu wystąpiło czterech graczy z szerokiej kadry pierwszej drużyny - Jakub Trojanowski, Jakub Kisiel, Jan Ziółkowski i Filip Rejczyk.



Fotoreportaż z meczu - 35 zdjęć Woytka









Spotkanie dobrze rozpoczęli goście, którzy mieli kilka dogodnych sytuacji do zdobycia bramki. Szybko jednak do głosu doszli legioniści. W 20. minucie po przejęciu piłki po wznowieniu Trojanowskiego zespół Pelikana przeprowadził szybką akcję, po której padła bramka. W odpowiedzi na bramkę popędził Rafał Maciejewski, wywalczył jeszcze rzut rożny, ale Legia nie zdołała wyrównać. W 27. minucie zawodnicy Pelikana oddali celny strzał, ale tym razem na posterunku był Jakub Trojanowski. Chwilę później legioniści zmarnowali doskonałą okazję, ale w zamieszaniu nie potrafili skierować piłki do siatki.



W 49. minucie legioniści wywalczyli rzut rożny po akcji Igora Korczakowskiego, po którym na bramkę strzelał Mateusz Możdżeń. Piłka jeszcze skozłowała i wpadła do siatki. W 60. minucie kapitalnym uderzeniem z lewej strony pola karnego popisał się Dawid Dzięgielewski, dając Legii prowadzenie. W 66. minucie na strzał zdecydował się Korczakowski, ale dobrze interweniował Mateusz Wlazłowski. W 69. minucie fantastycznym uderzeniem lewą nogą w samo okienko z linii pola karnego piłkę posłał Dawid Kiedrowicz, który pojawił się na boisku po przerwie. W 80. minucie po dośrodkowaniu bramkę na 3-2 zdobył Maksymilian Czeczko. Jeszcze w końcówce Korczakowski pobiegł, dośrodkował, ale nikt nie zamknął jego podania. Warto podkreślić, że bardzo dobrze w tym spotkaniu zagrał niespełna 19-letni Marcel Krajewski.



III liga: Legia II Warszawa 3-2 (0-1) Pelikan Łowicz

0-1 - 20' Marek Grądzki

1-1 - 50' Mateusz Możdżeń

2-1 - 60' Dawid Dzięgielewski

3-1 - 70' Dawid Kiedrowicz

3-2 - 80' Maksymilian Czeczko



Legia II: 1. Jakub Trojanowski - 19. Marcel Krajewski, 24. Jan Ziółkowski, 17. Julien Tadrowski, 16. Patryk Konik - 6. Jakub Kisiel (46' 14. Mateusz Mozdżeń), 8. Aleksander Waniek, 20. Filip Rejczyk (46' 9. Dawid Kiedrowicz) – 32. Rafał Maciejewski, 7. Dawid Dzięgielewski (86' 18. Sebastian Kieraś), 5. Igor Korczakowski



Pelikan: 1. Mateusz Wlazłowski - 16. Remigiusz Borkała, 25. Jakub Pawlicki, 4. Przemysław Dwórzyński, 6. Jakub Garnysz - 11. Kacper Falkowski, 8. Patryk Pomianowski, 21. Damian Kacperski, 17. Artur Sójka, 14. Marek Grądzki - 9. Szymon Sołtysiński



żółte kartki: Ziółkowski - Sołtysiński, Garnysz